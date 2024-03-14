Mehmet Kaygusuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - İnegöl Belediye Başkan adayı Mehmet Kaygusuz kaç yaşında, nereli?
Mehmet Kaygusuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- İnegöl Belediye Başkan adayı Mehmet Kaygusuz kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -İnegöl Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kaygusuz hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mehmet Kaygusuz'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mehmet Kaygusuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - İnegöl Belediye Başkan adayı Mehmet Kaygusuz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MEHMET KAYGUSUZ KİMDİR?
Mehmet Kaygusuz, Yeniden Refah Partisi Bursa- İnegöl Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - İnegöl Belediye Başkan adayı Mehmet Kaygusuz elektrik mühendisidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.