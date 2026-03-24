Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın ulaşım sorununu çözmekte kararlı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda Akçakale Karayolu üzerindeki Eyyübiye 800 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılması planlanan köprülü kavşak projesini hayata geçiriyor. Projenin ihalesi 15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Köprülü kavşak ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

  • Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye 800 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde köprülü kavşak yapacak.
  • Köprülü kavşak projesinin ihale tarihi 15 Nisan 2026 olarak belirlendi.
  • Proje, hastane önündeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve Akçakale Karayolu'nda araç sirkülasyonunu iyileştirmeyi hedefliyor.

Gaziantep karayolu üzerindeki Evren Sanayi Sitesi’nde uzun yıllardır yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla iki adet katlı köprülü kavşak çalışmasına başlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kentin en yoğun güzergâhlarından biri olan Akçakale Karayolu’nda yeni bir projeyi başlatıyor.

AKÇAKALE YOLU’NA DA KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPILIYOR

Belediye Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda, Eyyübiye 800 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde köprülü kavşak yapılacak. Hazırlıkları tamamlanan proje ihaleye çıkarılırken, ihale tarihinin 15 Nisan 2026 olduğu EKAP’ta yayımlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek proje, hastane önü trafiğini rahatlatmayı hedefliyor. Bölgede hastaneye giriş-çıkış yapan araçlar, toplu taşıma hareketliliği, hasta yakınlarının ulaşımı ve ambulans geçişleri nedeniyle günün büyük bölümünde yoğunluk yaşanıyor.

HASTANE ÇEVRESİNDEKİ ULAŞIM YÜKÜNÜN AZALTIMASI HEDEFLENİYOR

Yapılması planlanan köprülü kavşak ile birlikte trafik akışının daha güvenli, hızlı ve düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle hem hastane çevresindeki ulaşım yükünün azaltılması hem de Akçakale Karayolu üzerindeki araç sirkülasyonunun daha akıcı hale gelmesi bekleniyor.

Şanlıurfa’nın en yoğun sağlık ve ulaşım akslarından biri üzerinde planlanan yatırımın, bölge trafiğine önemli ölçüde nefes aldıracağı öngörülüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım vizyon projeleri arasında yer alan köprülü kavşak çalışmasının, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçmesi planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Gözler vasiyetinde verdiği ismi aradı! Erol Köse'nin cenazesini almaya gelmedi

Gözler vasiyetindeki ismi aradı! Cenazesini almaya gelmedi
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi

Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı