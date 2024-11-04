Mehmet Karayılan kimdir? Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan kaç yaşında ve nereli? Şanlıurfa'nın Halfeti belediyesine de kayyum atandığı açıklandı. Mehmet Karayılan kimdir? Mehmet Karayılan kaç yaşında ve nereli? Mehmet Karayılan hangi partiden? Detaylar haberimizdedir...

MEHMET KARAYILAN KİMDİR?

Mehmet Karayılan, 1967 yılında Şanlıurfa'nın tarih kokan topraklarında, Halfeti ilçesine bağlı Durak (Aram) köyünde dünyaya geldi. Karayılan, evli ve iki çocuk babasıdır. İlk okula Durak (Aram) köyünde başlayan Mehmet karayılan, Ortaokul ve Lise eğitimine Halfeti'de devam etti. Yüksek öğrenimini ODTÜ'ye bağlı olan Gaziantep Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü'nde tamamlayarak alanında yetkinlik kazandı. Liseli yıllarından itibaren aktif siyasi faaliyetler içerisinde bulunan Karayılan'ın toplumsal duyarlılığı ve adalet mücadelesine olan inancı Üniversiteli yıllarında da devam etti.

2012-13 yıllarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) kuruluş sürecinde önemli rol üstlendi. Antep HDP Kurucu İl Eş Başkanlığı olmak üzere iki dönem İl Eş başkanlığı yaptı. İki dönem HDP Parti Meclisi üyeliği ve bir dönem HDP Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeliği yaparak, parti içi demokrasi ve disiplini sağlama konusundaki sorumluluklarını başarıyla yerine getirdi.2018 yıllında Gaziantep HDP milletvekili adayı oldu.

Son olarak ise 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Halfeti Belediye Eş Başkanı adayı olan Mehmet Karayılan, halkın büyük desteğini alarak Halfeti Belediye Eş Başkanı oldu.

HALFETİ BELEDİYESİ'NE NEDEN KAYYUM ATANDI?

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Buna göre, "Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Mehmet Karayılan'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.