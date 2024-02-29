Mehmet Halis Bilden kimdir? AKP Diyarbakır Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kaç yaşında, nereli?
Mehmet Halis Bilden kimdir? AKP Diyarbakır Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kaç yaşında, nereli? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Diyarbakır Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden'in kim olduğu merak konusu oldu. Bilden'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır Belediye Başkan adayı ise Mehmet Halis Bilden oldu. Vatandaşlar, Mehmet Halis Bilden'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mehmet Halis Bilden kimdir? AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kaç yaşında, nereli?
MEHMET HALİS BİLDEN KİMDİR?
- Mehmet Halis Bilden, ilk eğitimini Kazıktepe Köyü İlkokulu'nda (1979) tamamladıktan sonra Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'nden (1988) mezun oldu. Yükseköğrenimine devam ederek Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Bilden, ardından Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
- Bilden'in mesleki kariyeri, 1994-1995 yılları arasında İstanbul Pendik Belediyesi'nde Mühendis olarak görev almasıyla başladı. Daha sonra 1996–1999 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2001–2004 yılları arasında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olarak görev aldı ve 2004-2005 yılları arasında Adana Seyhan Belediyesi'nde Teknik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etti.
- Mehmet Halis Bilden, 2005–2006 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev yaparak kamu yönetimi alanındaki deneyimini artırdı. 2006 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na atanarak yöneticilik kariyerine devam etti.
- 2007-2008 yıllarında Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunan Bilden, 2008 yılında Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine getirildi. 13 Mayıs 2008 tarihinden itibaren Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaparak tarım sektöründeki sorumluluklarını üstlendi.
- Mehmet Halis Bilden evli ve üç çocuk babasıdır.