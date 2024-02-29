Mehmet Halis Bilden kimdir? AKP Diyarbakır Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır Belediye Başkan adayı ise Mehmet Halis Bilden oldu. Vatandaşlar, Mehmet Halis Bilden'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mehmet Halis Bilden kimdir? AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kaç yaşında, nereli?

MEHMET HALİS BİLDEN KİMDİR?