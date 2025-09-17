Mehmet Günsür kimdir? Mehmet Günsür kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Türkiye'nin en yetenekli ve sevilen oyuncularından biri olan Mehmet Günsür, hem sinema hem de televizyon dünyasında başarılı projelere imza atmıştır. Kariyerine çocuk yaşta başlayan Günsür, yıllar içinde geniş bir hayran kitlesi edindi. NOW'un yeni dizisi 'Kıskanmak' ile yeniden gündeme gelen Mehmet Günsür kimdir? Mehmet Günsür kaç yaşında, nereli, boyu kaç, eşi kim, hangi dizilerde oynadı? Hayatı ve kariyerine dair tüm detaylar...

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?

1975 yılında İstanbul'da Tatar kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Mehmet Günsür, oyunculuk kariyerine çok erken yaşta başlamıştır. Annesi Sibel Günsür bir öğretim görevlisi, babası Teoman Günsür ise endüstri mühendisi olarak eğitim ve disiplin dolu bir aile ortamında büyümüştür. Sosyoloji mezunu olan ablası Zeynep Günsür Yüceil de akademik kariyerini sürdürmektedir.

Oyunculuğa sadece 7 yaşındayken reklam filmlerinde rol alarak adım atan Günsür, 14 yaşında "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisinde önemli bir çıkış yakalamıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan oyuncu, müzik ve restoran işletmeciliği gibi farklı alanlarda da deneyim kazanmıştır.

MEHMET GÜNSÜR KAÇ YAŞINDA?

1975 doğumlu olan Mehmet Günsür, 2025 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan deneyimi ve olgunluğu, oyunculuğuna ayrı bir derinlik katmaktadır.

MEHMET GÜNSÜR BOYU KAÇ?

Mehmet Günsür'ün boyu oyunculuk kariyerinde ona fiziksel avantajlar sağlamıştır. Resmi kaynaklarda ve basın açıklamalarında yer aldığı üzere, Mehmet Günsür'ün boyu 1.85 metredir. Bu uzun boyu, ekran karşısında dikkat çekmesini sağlamaktadır.

MEHMET GÜNSÜR NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Mehmet Günsür, Tatar kökenlidir. Ailesi, Türk kültürüne bağlı olmakla birlikte Tatar asıllı bir geçmişe sahiptir. Bu kökeni, sanatına yansıyan kültürel zenginliğin temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir.

MEHMET GÜNSÜR EŞİ KİM?

Özel hayatında da oldukça dikkat çeken Mehmet Günsür, oyuncu Derya Alabora ile uzun yıllar beraberlik yaşamış, ardından İtalyan kökenli İtalyan asıllı eşi Diletta D'Andrea ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Eşi Diletta D'Andrea, İtalyan tiyatro oyuncusu ve akademisyendir. Çift, hem sanatsal hem de kültürel anlamda güçlü bir bağ içindedir.

MEHMET GÜNSÜR ÇOCUĞU VAR MI?

Mehmet Günsür, ailesini ön planda tutan bir sanatçıdır. Eşi Diletta D'Andrea ile olan birlikteliğinden birden fazla çocuk sahibi olan Günsür, çocuklarıyla olan samimi ve sevgi dolu ilişkisini zaman zaman sosyal medyada paylaşmaktadır. Aile hayatı, onun için oyunculuk kadar önemlidir.

MEHMET GÜNSÜR YENİ DİZİSİ NEDİR?

2025 yılı itibarıyla Mehmet Günsür, televizyon ekranlarında "Kıskanmak" adlı dizide rol almaktadır. Bu dizi, izleyiciler tarafından beğenilen ve geniş kitlelere ulaşan projelerden biridir. Günsür'ün oyunculuğu, dizinin başarısında önemli bir rol oynamaktadır.

MEHMET GÜNSÜR FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ

Mehmet Günsür, kariyeri boyunca hem sinema hem de televizyon alanında çok sayıda projede yer almıştır. Özellikle Ferzan Özpetek'in yönetmenliğini yaptığı "Hamam" filmiyle geniş kitlelere ulaşmış ve kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşamıştır. Ayrıca, 2023 yılında yayınlanan "Atatürk 1881-1919" filminde başrol oyuncuları arasında yer alarak büyük beğeni toplamıştır.

TV dizileri arasında ise, "Geçmiş Bahar Mimozaları"ndan başlayarak "Kıskanmak" dizisine kadar birçok farklı türde rol üstlenmiş ve her biriyle izleyicilerin takdirini kazanmıştır.

MEHMET GÜNSÜR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyuncunun televizyon kariyeri, çocukluk yıllarına dayanmaktadır. 1989 yılında yayınlanan "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisinde başlayan serüven, birçok önemli yapımla devam etmiştir. İşte Mehmet Günsür'ün oynadığı bazı önemli diziler:

Geçmiş Bahar Mimozaları

Asi

Ezel

Kıskanmak (2025)

Bu dizilerdeki rolleri, onun farklı karakterlere uyum sağlama yeteneğini ortaya koymaktadır.