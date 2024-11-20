Mehmet Günsür kimdir? Mehmet Günsür hayatı ve biyografisi! Mehmet Günsür kaç yaşında, nereli?
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MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?
Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975; Fatih, İstanbul, Türk oyuncu.
1975 yılında Tatar kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Sibel Hanım bir öğretim görevlisi, babası Teoman Bey ise bir kuantum fizikçisidir.Modern bale koreografı olan ablası Zeynep Günsür Yüceil aynı zamanda bir öğretim görevlisidir.
Oyunculuğa yedi yaşında çeşitli reklam filmlerinde oynayarak başladı. 14 yaşındayken Okan Uysaler'in yönettiği Geçmiş Bahar Mimozaları adlı dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı.İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girerek buradan mezun oldu. Bir müzik grubuyla konserler veren Günsür, dört yıl boyunca restoran işletmiştir. Hamam filminin figürasyonunu yapan bir arkadaşının aracılığıyla seçmelere katıldı. Deneme çekiminin ardından role kabul edildi ve Ferzan Özpetek'in yönetmenliğindeki bu filmle adını geniş kitlelere duyurdu. Filmin ardından yalnızca oyunculuğa yönelme kararı aldı.
Kişisel hayatı
2006 yılında yönetmen Katerina Mongio ile evlenmiştir ve üç çocukları vardır.
Filmografisi
Sinema
Yıl Başlık Rolü Notlar
1997 Hamam Mehmet
1999 Hayal Kurma Oyunları
2001 Tommaso Giovanni Televizyon filmi
Guida Giovanni Televizyon filmi
2002 İtalyan Giorgio
2003 Il papa buono Don Paolo Televizyon filmi
O Şimdi Asker Nihat Denizer
Stregeria Kısa film
2004 Non ci sarebbe niente da fare! Kısa film
2005 Anlat İstanbul Rıfkı
2007 Fall Down Dead Stefan Kerchek
2008 Se chiudi gli occhi
2010 Ses Onur
Matrimoni e altri disastri Andrea
2011 Aşk Tesadüfleri Sever Özgür Turgut
2014 Unutursam Fısılda Tarık Ertuğrul
2017 İstanbul Kırmızısı Yusuf
Televizyon
Yıl Başlık Rolü Notlar
1989 Geçmiş Bahar Mimozaları Sabih
1989 Cahide
1999 Sır Dosyası Ayhan
2001 Don Matteo
2003 Pilli Bebek Tarık
2004 Kasırga İnsanları Sinan
2005-2006 Beyaz Gelincik Mustafa Aslanbaş
2007-2008 Bıçak Sırtı Mehmet Ertuğrul
2012-2014 Muhteşem Yüzyıl Şehzade Mustafa
İnternet
Yıl Başlık Rolü Notlar
2017 Fi Deniz Başrol
Ödüller ve adaylıklar
Yıl Ödül Kategori Dizi - Film
1998 10. Ankara Film Festivali Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Hamam
2003 40. Antalya Film Şenliği Jüri özel ödülü O Şimdi Asker
2003 6. Gökçeada Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu O Şimdi Asker
2004 9. Sadri Alışık Ödülleri Jüri özel ödülü O Şimdi Asker
2011 16.Sadri Alışık Ödülleri Jüri özel ödülü Ses
2012 ELLE Style Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Muhteşem Yüzyıl
2012 Ayaklı Gazete TV Yıldızları En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Erkek Oyuncu Muhteşem Yüzyıl
2012 18. Kral Müzik Ödülleri En İyi Film Müziği Aşk Tesadüfleri Sever - Mehmet Günsür & TNK
2014 Sakarya Üniversitesi Justiniaus Medya Ödülleri En iyi erkek oyuncu Muhteşem Yüzyıl