Mehmet Bilgin kimdir? CHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bilgin kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Nevşehir Belediye Başkan adayı ise Mehmet Bilgin oldu. Mehmet Bilgin kimdir? Mehmet Bilgin nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET BİLGİN KİMDİR?

Mehmet Bilgin, 1954 yılında Gümüşhane'nin İncesu Köyü'nde doğdu ve çocukluğunu Trabzon'da geçirdi. Ailesiyle birlikte 1962 yılında Bursa'ya göç etti. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 1981 yılında mezun oldu. Askerlik görevini Nevşehir Komando Taburu'nda tabip asteğmen olarak yerine getirdi ve askerlik sonrası Nevşehir'de diş hekimi olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında CHP'ye katılan Mehmet Bilgin, partide dört dönem boyunca il başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 2018 yılında CHP'den milletvekili seçilen Bilgin, siyasi kariyerinde önemli bir adım atmıştır.