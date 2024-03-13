Mehmet Ali Yılmaz kimdir? CHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan adayı ise Mehmet Ali Yılmaz. Mehmet Ali Yılmaz kimdir? Mehmet Ali Yılmaz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz Antalya ili Gazipaşa ilçesi Gökçesaray köyünde 10.11.1964 tarihinde doğdu. 1971-1976 yıllarında Gökçesaray köyünde ilkokulu, 1976-1979 yıllarında Aksu Öğretmen Lisesinde ortaokulu,1979-1982 yıllarında ise Antalya Lisesinde liseyi okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı'nda yaptığı yüksek lisansını 05.04.1999 tarihinde tamamladı. "Başka Ülkelerde ve Türkiye'de Sosyal Güvenlik ve Belediyeler" konulu tez hazırladı. Sosyal Sigortalar Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığının açtığı sınavı kazanan Mehmet Ali Yılmaz, 01.02.1988 tarihinde müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla müfettiş ve başmüfettiş oldu.

Akademik kariyerinin yanısıra toplumsal duyarlılığı sayesinde sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı. Uzun süre Sigorta Başkanlık Müfettişleri Derneği Başkanlığını yürüttü. Devlet Denetim Elemanları Derneği'nde (DENETDE), Antalya Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği'nde (ANKARA-ANTALYALILAREVİ) yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Mehmet Ali Yılmaz halen, Sigorta Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (SİYAV) üyesi ve Mülkiyeliler Birliği üyesidir. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle iç içe bir yaşamı tercih eden Yılmaz 12 Haziran 2011 tarihli genel seçimlerinde CHP AntalyaMilletvekili adayı oldu.

Gazipaşa ile olan bağlantısını hiçbir zaman koparmadı. Bugüne kadar Gazipaşalılara elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştı. 2019 Yerel Seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gazipaşa Belediye Başkanı aday adayı oldu. Parti üyelerinin katılımıyla yapılan ön seçim sonucunda Belediye Başkanı adayı oldu. Yerel seçim sonucunda %54,29 oranında oy alarak Gazipaşa Belediye Başkanı seçildi. Mehmet Ali Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.