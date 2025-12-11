Mehmet Akif Ersoy'un konuk olduğu programda söyledikleri yeniden gündem oldu

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece üç kişiyle birlikte tutuklandı.

DOSYADAKİ İDDİALAR TÜRKİYE'Yİ SARSTI

Ersoy'un tutuklama sevk yazısında yer alan ifadeler kamuoyunda şok etkisi yarattı. Belgelerde, Ersoy ve beraberindekiler için şu suçlamalar yer aldı:

Konutlarında uyuşturucu kullanılmasına yer ve imkân sağlamak,

Eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin etmek,

İkiden fazla kişinin cinsel ilişki yaşadığı ortamlar oluşturmak,

Bu ortamlar üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağlamak.

Sosyal medyada hızla yayılan iddialar, ülke gündeminin ilk sırasına yerleşti.

ESKİ SÖZLERİ YİNE GÜNDEMDE

Tutuklama kararının ardından Ersoy'un yıllar önce konuk olduğu bir programda yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi. Ersoy o programda, kamuoyundaki imajının kırılganlığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Yarı ünlülüğüm, ekranlar falan hiçbir şey ifade etmez. 3 ay televizyona çıkmayayım, çok küçük bir hata yapayım; bugün çok sevdiğini söyleyen insanların nazarında bir anda kendimi ifade edemeyecek pozisyona düşebilirim."