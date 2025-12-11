Haberler

Mehmet Akif Ersoy'un konuk olduğu programda söyledikleri yeniden gündem oldu

Mehmet Akif Ersoy'un konuk olduğu programda söyledikleri yeniden gündem oldu
Mehmet Akif Ersoy'un konuk olduğu programda söyledikleri yeniden gündem oldu
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında üç kişiyle birlikte tutuklandı. Dosyadaki ağır iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Ersoy'un geçmişte yaptığı "Küçük bir hata kariyerimi bitirebilir" sözleri yeniden gündeme geldi.

  • Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında üç kişiyle birlikte tutuklandı.
  • Tutuklama sevk yazısında Ersoy ve beraberindekilere konutlarında uyuşturucu kullanılmasına yer sağlamak, kadınlara uyuşturucu temin etmek, ikiden fazla kişinin cinsel ilişki yaşadığı ortamlar oluşturmak ve bu ortamlardan maddi menfaat sağlamak suçlamaları yer aldı.
  • Ersoy'un yıllar önce bir programda yaptığı, imajının kırılganlığına dikkat çeken ve hata yapması durumunda sevildiğini söyleyen insanların nazarında ifade edemeyecek pozisyona düşebileceğini belirttiği konuşma tekrar gündeme geldi.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece üç kişiyle birlikte tutuklandı.

DOSYADAKİ İDDİALAR TÜRKİYE'Yİ SARSTI

Ersoy'un tutuklama sevk yazısında yer alan ifadeler kamuoyunda şok etkisi yarattı. Belgelerde, Ersoy ve beraberindekiler için şu suçlamalar yer aldı:

  • Konutlarında uyuşturucu kullanılmasına yer ve imkân sağlamak,
  • Eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin etmek,
  • İkiden fazla kişinin cinsel ilişki yaşadığı ortamlar oluşturmak,
  • Bu ortamlar üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağlamak.

Sosyal medyada hızla yayılan iddialar, ülke gündeminin ilk sırasına yerleşti.

ESKİ SÖZLERİ YİNE GÜNDEMDE

Tutuklama kararının ardından Ersoy'un yıllar önce konuk olduğu bir programda yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi. Ersoy o programda, kamuoyundaki imajının kırılganlığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Yarı ünlülüğüm, ekranlar falan hiçbir şey ifade etmez. 3 ay televizyona çıkmayayım, çok küçük bir hata yapayım; bugün çok sevdiğini söyleyen insanların nazarında bir anda kendimi ifade edemeyecek pozisyona düşebilirim."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökbey:

AKP nin medya prensiydi...Nereden nereye.....

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Bu adamın iftiraya uğradıgı net belli kendin olmayanlara fetocu diyenler bunada bunu yapmıstır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
