Haberler

Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa

Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TMSF'nin kayyum olarak atandığı ve uyuşturucu soruşturmasında Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından Habertürk'te dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün Ankara temsilcisi Fevzi Çakır istifa ettiğini duyurdu. "Bugün gelinen noktada gerçekler net biçimde ortaya çıkmıştır" diyen Çakır, "13 yıldır büyük emek verdiğim kurumumdan istifa ediyorum" şeklinde konuştu.

  • Habertürk'ün Ankara temsilcisi Fevzi Çakır istifa etti.
  • Fevzi Çakır'ın istifası, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gerçekleşti.
  • Fevzi Çakır istifasını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında ünlü ekran yüzlerinin de olduğu uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy olayının ardından kanalda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TMSF'nin kayyum olarak atandığı Habertürk'ün Ankara temsilcisi Fevzi Çakır, resmi sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

"GERÇEKLER NET BİÇİMDE ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Fevzi Çakır istifasını şu ifadelerle duyurdu: "Her profesyonel yapıda olduğu gibi, yönetim değişiklikleri sonrasında organizasyonel yapılanmanın ve ekip tercihlerinin değişmesi doğaldır. Bu nedenle, uzun yıllardır görev yaptığım medya kuruluşunun TMSF'ye devrinin ardından, herhangi bir yeni görev talebim olmadığını kendilerine bildirmiştim.

Yeni yönetimimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda, bir süre daha görevimi uyum içerisinde sürdürdüm. Bununla birlikte, kurumumuz dışında da uzantıları bulunan organize bir yapı karşısında yaklaşık 1,5 yıl boyunca yoğun ve yıpratıcı bir mücadele verdim. Bugün gelinen noktada gerçekler net biçimde ortaya çıkmıştır. Buna rağmen üzgünüm; zira böyle bir sonucu, "onlar için dahi" istemeyecek bir karaktere sahibim.

Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Makamlar gelip geçicidir. Ben gazeteciyim. Bu meslekte makamlarla var olmadım. Hayatım boyunca gazetecilik dışında herhangi bir gelirim olmadı. Emeğimle, alın terimle bu noktaya geldim. Hamdolsun alnım ak, başım diktir. Bu nedenle, yeni bir ufuk açmak ve bir süre dinlenmek, benim için de anlamlı ve doğru bir adım olacaktır.

"YENİ ORGANİZASYON YAPISINI RAHATLATMAK AMACIYLA İSTİFA EDİYORUM"

Tüm bu değerlendirmeler ışığında; 13 yıldır büyük emek verdiğim kurumumdan, hiçbir baskı ya da yönlendirme olmaksızın, tamamen hür irademle ve yönetimin yeni organizasyon yapısını rahatlatmak amacıyla istifa ediyorum. Bu markanın, bu çatının en kısa sürede eski, güçlü ve saygın günlerine yeniden kavuşmasını temenni ediyorum.

Bu süreçte birlikte omuz omuza çalıştığım, Habertürk markasının kurumsal kimliğini yıllar boyunca "emek ve ilke" temelinde inşa eden tüm ekip arkadaşlarıma ve meslek büyüklerime teşekkür ediyorum."

Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa

Kaynak: Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDragoz:

Kurumlar içerden çürümüş kimse farketmiyomu bu ciner grubunun satışına daha yeni onay verildi adam paranın tamamını aldı 3 gün sonra hakkında yakalama kararı inanılacak gibi değil flash tv olayıda böyle oldu adam talip oldu sattılar 3 gün sonra yolsuzluk falan kanala el kondu biraz garip işler bunlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla çözüldü
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Uğurcan'dan çok kötü haber
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Kameraya imza atan Messi'nin zor anları

Messi'nin zor anları
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
title