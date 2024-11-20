Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle! Mehmed Fetihler Sultanı 24. bölüm full izleme linki

Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle! TRT'nin sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın son bölümü merak ediliyor. İzleyiciler, son bölümde neler yaşandığını araştırıyor. Tarihi olayları etkileyici bir şekilde ekrana taşıyan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin heyecanla beklenen 24. bölümü izleyicilerle buluştu. Her hafta merak uyandıran gelişmeleriyle dikkat çeken dizi, bu bölümde de izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte, Mehmed Fetihler Sultanı 24. bölüm full izleme linki!

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Şahi topunun hasar almış olmasına rağmen Urban ve Mehmed'in ne olursa olsun patlatılması gerektiğini söylemesi üzerine bu riskli görevi Urban'dan alan Saruca'yı bu yeni bölümde neler bekliyor? Patlama sonrası Mehmed'e ne oldu? Kalender'i Mehmed'in gözüne sokmaya çalışan, Kurtçu'yu siyasi olarak yalnız bırakmak isteyen Çandarlı bunda muvaffak olacak mı? Plethon'un sulh çağrısı altında yatan sebebi fırsata çevirmek isteyen Çandarlı, Zağanos, İshak Paşa bunun bir oyun olduğunu anlayabilecek mi? Evladının acısı ile yanıp tutuşan Demetrios, Hamza'nın izini bulabilecek mi? Babasına danışmadan gönüllülerin arasına kaydolan Alperen bu bölümde neler yapacak? Babası ile konuşması sonrasında nasıl aksiyon alacak ve neler yapacak? Konstantinos Kardinal İzodore'nin kim tarafından öldürüldüğünü bulabilecek mi? Bu haberi ona kim getirecek? Konstantinos, Türkler surlara kadar yaklaşmışken atacağı yeni adım, yapacağı yeni hamle ne olacak? Orhan ve Mustafa'yı bekleyen tehlike ne olacak? Guistiniani ve Anna arasındaki duygusal yakınlaşma bu bölümde neleri beraberinde getirecek? İsodere'nin ölümü konusunda Notaras'ı suçlayan Guistiniani bu iddiasında haklı çıkacak mı?

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MEHMED FETİHLER SULTANI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Mehmed: Fetihler Sultanı Salı akşamları TRT 1'de yayınlanıyor.