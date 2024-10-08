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Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 18. Bölüm TRT1 HD izle!

Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 18. Bölüm TRT1 HD izle!
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Serkan Çayoğlu'nun "Fatih Sultan Mehmet"e hayat verdiği "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi geçtiğimiz yıl macerasına başladı "Kapıları açılacak çağlar için bismillah!" sloganıyla tanıtılan tarihi dizinin yeni bölümü dikkatleri çekti. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izleme linki!

Mehmed: Fetihler Sultanı konusu, hikayesi, oyuncu kadrosu ve karakterleri, yeni dizinin 18. bölümüyle izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni dizi Mehmed Fetihler Sultanı, TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 18. Bölüm TRT1 HD izle!

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı'nın en önemli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in hayatına odaklanıyor.

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir.

Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek. Bu hedefi gerçekleştirmek için vezirleri toplar. Ancak çevresindekiler Mehmed'in maksadını anlamazlar. Çandarlı'nın liderliğindeki bir grup, Konstantiniyye'nin alınmasının zor olduğunu düşünerek Mehmed'i ikna etmeye çalışır. Ancak Mehmed, diğerlerinden farklıdır ve kararlıdır. Hazırlıklara başlamalarını emreder.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmed, Amiral Rizzo'nun ihaneti ve Hayrettin'in ölümü üzerine bir intikam planı yapar. Mehmed'e göre Rizzo'nun, Pontus Rum İmparatorluğu'na sığınmaktan başka çaresi yoktur. Pontus İmparatorluğu ya Rizzo'yu verecek ya da Osmanlı'nın gazabına uğrayacaktır. Rizzo, yeğeninin ölümüne neden olduğu için Çandarlı'nın da hedefindedir. Mehmed, Rizzo'ya ihanetinin bedelini sorabilecek mi? Yeğenini elleriyle öldürmek zorunda kalan Çandarlı, Rizzo'dan intikamını alabilecek mi? Bizans'ta büyük kuşatma öncesinde yeni dengeler kurulmaktadır. İmparator Konstantinos'un şehre davet ettiği Notaras, ayağının tozuyla Osmanlı'yı köşeye sıkıştıracak şeytani hamleler yapmaya başlamıştır. Bu hamlelerden biri Sırbistan Krallığı diğeri ise Karaman Beyliği ile kurulacak ittifaklar olacaktır. Notaras, kurmaya çalıştığı şer ittifakında başarı olacak mı? Sırbistan, Osmanlı'ya ihanet edecek mi? Tüm bu olanlar, Osmanlı'nın kuşatma planlarını nasıl etkileyecek? Harem'de ise Notaras'ın kurmak istediği ittifak girişiminin yankıları hissedilmektedir. Bizans'ın Sırbistanla ittifak girişimi Mara Hatun'u; Karamanla ittifak girişimi ise Gülşah Hatun'u bir girdabın içine sokmuştur. Kendilerini Mehmed'e karşı mahcup hisseden Mara ve Gülşah, bu sadakat sınavdan geçebilecek mi? Harem'de yaşanan bu gerilim, bir çatırdamaya yol açacak mı?

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCULARI KİM?

Serkan Çayoğlu-Sultan Mehmed

Selim Bayraktar-Çandarlı

Fikret Kuşkan-Notaras

Tuba Ünsal-Mara Hatun

Seçkin Özdemir-Konstantinos

Teoman Kumbaracıbaşı-Sultan Murad

Emine Ün-Halime Hatun

Kenan Çoban-Malkoçoğlu Bali Bey

Açelya Akkoyun-Hüma Hatun

Volkan Keskin-Demetrios

Esila Umut-Eleni

Bülent Alkış-Şehabeddin

Ayşegül Günay-Helena Dragas

Cebrail Esen-Reyhan Ağa

Tolga Akkaya-Saltuk

Ertuğrul Postoğlu-İshak Paşa

Sinan Albayrak-Zağanos Paşa

Ali Nuri Türkoğlu-Şehzade Orhan

Kaan Yalçın-Malkoçoğlu Hamza Bey

Recep Çavdar-Saruca Paşa

Ali Sinan Demir-Kurtçu Doğan

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ NEREDE?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, hem yurt dışında hem de ülkemizde çekilmektedir. Dizinin yurt dışı çekimleri İran'da Nour Cinema City Platosu'nda yapıldı.

MEHMED: FETİHLER SULTANI GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı'nın en önemli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in hayatına odaklanıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI FATİH SULTAN MEHMET KİM, KİM OYNUYOR?

Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed)

Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Bizans İmparatorluğu'nun korkulu rüyası, İstanbul'u fetheden o şanlı komutan Sultan Mehmed Han!

Selim Bayraktar (Çandarlı)

Büyük ve tecrübeli bir devlet adamı. Osmanlı'nın çıkarlarını her zaman gözeten bir Vezir-i Azam

Çandarlı Halil Paşa.

Bir yanda Sultan Murad'ın bıraktığı mirası koruma kararlılığı, diğer yanda genç hükümdar Mehmed'in hayali...

Tuba Ünsal (Mara Hatun)

Hristiyan bir Sırp prensesi Mara Hatun. Devlet-i Aliyye'nin ve Sultan Mehmed Han'ın en büyük destekçisi.

Fikret Kuşkan (Notaras)

Bizans'ın Megadüklük makamındaki gizemli lider Notaras. İmparatorluğunu eski ihtişamlı günlerine döndürmenin hayaliyle yaşıyor. Zeki ve stratejik devlet adamı geçmişin zaferlerine duyduğu özlemle yanıp tutuşuyor.

Seçkin Özdemir (Konstantinos)

Bizans'ın kaderini belirleyen son imparator. Cesur ve halkının saygısını kazanan, Konstantinopolis için her şeyi göze alabilecek bir lider Konstantin.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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