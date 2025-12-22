Haberler

Meclis üyesini sıkıştırdı, aracına saldırıp hakaretler savurdu

Meclis üyesini sıkıştırdı, aracına saldırıp hakaretler savurdu
Güncelleme:
Bursa'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, trafikte yol verme tartışması sonrası saldırıya uğradı. İddiaya göre, kendisine yol verilmediği gerekçesiyle öfkelenen sürücü, Bodur'u takip ederek aracına saldırdı. O anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde seyir halinde olduğu sırada, yol verme meselesi nedeniyle tanımadığı bir sürücünün tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre şüpheli sürücü, bu nedenle trafikte Bodur'u sıkıştırarak sinkaflı el hareketlerinde bulundu.

AYNAYI KIRDI, TEHDİT VE HAKARETLER SAVURDU

Sıkıştırma nedeniyle durmak zorunda kalan Bodur, bu sırada araçtan inen şahıs A.G.'nin saldırısına uğradı. Şüpheli önce aracın aynasını kırdı, ardından araca yumruk atıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameraya yansırken, şüphelinin "Seninle görüşeceğiz, seni öldürürüm" şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sonrası polis merkezine başvuran Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, maddi zarar oluşmadığını ancak hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirterek şikâyetçi oldu. Yapılan araştırmada söz konusu aracın sahibinin A.G. olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına Şüpheli A.G.'nin ifadesinde suçlamaların bir kısmını kabul ettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edilen şüpheli A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN DESTEK MESAJLARI GELDİ

Öte yandan, olayın ardından AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden ve Meclis üyelerinden Özlem Bodur'a destek mesajları geldi. Milletvekilleri, trafikte şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sürecin yakından takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
