Meclis ne zaman açılıyor? TBMM tatili ne zaman?

2025 yılında TBMM'nin açılış ve kapanış tarihleri, yaz aylarının etkisiyle gündemde öne çıktı. İlk etapta tatilin 1 Temmuz'da başlaması planlanırken, yoğun gündem nedeniyle bu tarih ertelenmişti. Ancak 20 Temmuz'da alınan karar doğrultusunda Meclis, çalışmalarına ara verdiğini açıkladı.

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni yasama yılı 1 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te TBMM Genel Kurulu'nun toplanmasıyla resmen başlayacak. Yeni dönemde milletvekilleri, hem iç hem dış politikaya ilişkin önemli yasa tasarıları ve gündem maddeleri üzerinde çalışmalarına devam edecek. Böylece Meclis, yaz aylarının ardından daha yoğun ve hareketli bir çalışma dönemine adım atmış olacak.

TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRDİ?

Meclis, 20 Temmuz tarihli kararla 28. Dönem 3. Yasama Yılını tamamlayarak tatile girmişti. Ancak, yoğun ve kritik gündem maddeleri nedeniyle tatil başlangıç tarihi daha önce, 25 Haziran'da ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu erteleme kararı, Meclis'in önemli konuları tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürme isteğinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

MECLİS TATİL SÜRESİ

Meclis tatili yaklaşık 3 ay sürmekte olup, bu süre zarfında Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Dijital Mecralar Komisyonu, Meclis tatildeyken de çalışmalarını sürdürebilecek. Ayrıca, terörle mücadelede önemli bir adım olarak planlanan Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun kuruluşuyla ilgili çalışmalar da, Meclis'in ara verdiği dönemde devam ettirilecek. Böylece bazı kritik komisyonlar, yasama döneminin dışında da aktif rol oynamaya devam edecek.

MECLİS TATİLDEYKEN HANGİ MAHKEMELER GÖRÜLÜR?

Meclis tatildeyken çalışmaya devam eden mahkemeler arasında Anayasa Mahkemesi, yüksek yargı kurulları ve Yargıtay gibi merciler bulunmaktadır. Bu mahkemeler, hukuki süreçlerin aksamaması için yıl boyunca görev yapmaya devam ederler. Ayrıca idare mahkemeleri ve diğer yüksek mahkemeler de Meclis'in tatilde olduğu süreçte faaliyetlerini sürdürür. Bu sayede önemli hukuki işlemler ve kararlar ertelenmeden devam eder.