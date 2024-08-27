MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sonuçlarına nasıl bakılır? (E-Devlet sorgula)

2024 yılı MEB ücretli öğretmenlik sonuçları, başvuru yapan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Ücretli öğretmenlik sonuçlarına erişmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesinden ya da başvuru yaptığınız il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün duyurular sayfasından kontrol edebilirsiniz. Peki, 2024 ücretli öğretmenlik sonuçları belli oldu mu? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sonuçlarına nasıl bakılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Adaylar, başvurdukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından açıklanan listelerde isimlerinin olup olmadığını öğrenebilirler.

MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak.

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