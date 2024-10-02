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MEB TYP kura sonuçları! MEB temizlik görevlisi kura sonuçları açıklandı mı?

MEB TYP kura sonuçları! MEB temizlik görevlisi kura sonuçları açıklandı mı?
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında gerçekleştirdiği temizlik görevlisi kura sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını yakından takip ediyor. Peki, MEB TYP temizlik görevlisi kura sonuçları açıklandı mı? MEB tarafından gerçekleştirilen TYP alımları, İŞKUR aracılığıyla yapılmakta olup, başvuru sürecinin ardından kura çekimleri gerçekleştirildi. MEB TYP kura sonuçları! MEB temizlik görevlisi kura sonuçları açıklandı mı?

MEB TYP KURA SONUÇLARI

KÜTAHYA

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "2024-2025 TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP) TEMİZLİK GÖREVLİSİ SONUÇLARI" başlıklı bir duyuru yayınlayarak, TYP kapsamındaki temizlik görevlisi alımlarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Açıklamada, "30.09.2024 Pazartesi günü kurada ismi çıkanların Müdürlüğümüz Beylerbeyi Konferans Salonu'na gerekli evrakları ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Toplum Yararına Programlar (TYP) kura sonuçları için tıklayınız." ifadelerine yer verildi.

TYP KÜTAHYA TEMİZLİK PERSONELİ KURA SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

BURSA

Bursa Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, "Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol gereği, TYP kapsamında ilçemizdeki okullarda görevlendirilecek temizlik personeli için 27.09.2024 Cuma günü saat 10:00'da Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilmiştir. Kura sonucu, asıl ve yedek listeler belirlenmiştir."

TYP BURSA TEMİZLİK PERSONELİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BURDUR

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kurada ismi çıkan katılımcılar 30.09.2024 Pazartesi günü evraklarını Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ederek işe başlayacaklardır. Bu tarihten sonra getirilen evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır. Kurada ismi çıkmayanlar yedek olarak değerlendirilecek olup, 01.10.2024 tarihinden itibaren boş kalan okullara yerleştirilecektir." denildi.

TYP TEMİZLİK PERSONELİ NOTER SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Dulkadiroğulları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, "TYP kapsamında belirlenen sürede gerekli evrakları teslim etmeyen katılımcılar haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumda, İŞKUR İl Müdürlüğü'nden yedek personel talep edilecektir."

TYP TEMİZLİK PERSONELİ NOTER SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TRABZON

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "İŞKUR TYP 27.09.2024 TARİHLİ İLÇE BAZLI KURA SONUÇLARI" başlıklı bir duyuru ile TYP kapsamındaki temizlik görevlisi alımlarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

TYP TEMİZLİK PERSONELİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ELAZIĞ

Elazığ Valiliği, TYP kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonuçlarını açıklamıştır. Aşağıdaki ekrandan TYP kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

TYP TEMİZLİK PERSONELİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB TYP kura sonuçları! MEB temizlik görevlisi kura sonuçları açıklandı mı?

MEB TEMİZLİK GÖREVLİSİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını yakından takip ediyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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