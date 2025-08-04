Lgs yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler için MEB'in sunduğu dijital platformlar büyük kolaylık sağlıyor. "meb.gov.tr giriş LGS tercih yerleştirme sonuçları öğren" işlemi, sadece birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor ve yerleştirme detayları hızlıca görüntülenebiliyor. Peki, LGS tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? meb.gov.tr giriş LGS tercih yerleştirme sonuçları öğren!

LGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2025 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr adresinde duyuruldu. Sonuçlara ulaşmak isteyen adaylar, "meb.gov.tr giriş LGS tercih yerleştirme sonuçları öğren" başlığını kullanarak sorgulama işlemini tamamlayabiliyor.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÖĞREN

Öğrenciler, sonuç ekranına ulaşmak için meb.gov.tr ana sayfasında yer alan "2025 LGS Yerleştirme Sonuçları" sekmesine tıklamalı. Açılan ekranda T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek "meb.gov.tr giriş LGS tercih yerleştirme sonuçları öğren" adımını tamamlayabilirler. Aynı zamanda e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve e-Devlet üzerinden de erişime açık. Öğrenciler bu alternatif platformlar aracılığıyla da "meb.gov.tr giriş LGS tercih yerleştirme sonuçları öğren" aramasına gerek kalmadan sonuçlarını kontrol edebiliyor.

Yerleştirme sonuç ekranında öğrencinin hangi okula yerleştiği, okulun adı, puanı, kontenjan bilgisi gibi detaylar da görüntülenebiliyor. Bu nedenle "meb.gov.tr giriş LGS tercih yerleştirme sonuçları öğren" işlemi öğrencilerin sonraki eğitim planlaması açısından büyük önem taşıyor.