MEB 1. sınıf şube kura çekimi! 1. sınıf şube sorgulama nasıl, nereden yapılır?

2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam eden ve geçtiğimiz yıl ilk kez uygulamaya konulan kura sistemi, e-Okul platformu üzerinden otomatik ve şeffaf şekilde gerçekleştiriliyor. Bu yöntemle, ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin sınıf ve öğretmen atamaları dijital ortamda belirleniyor. Veliler ise çocuklarının şube ve öğretmen bilgilerini nereden ve nasıl sorgulayacaklarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1. SINIF VE 5. SINIF KURA ÇEKİMİ SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Okul yönetimleri tarafından yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, veliler çocuklarının sınıf bilgilerine e-Okul sistemi üzerinden erişim sağlayabiliyor. T.C. kimlik numarası ve e-Okul şifresi ile sisteme giriş yapan veliler, çocuklarının hangi sınıfa ve hangi öğretmene atanmış olduğunu kolaylıkla öğrenebiliyor. Bu dijital platform, öğrenci ve velilere hızlı ve güvenilir bilgi sunarak okul sürecinin daha şeffaf olmasını sağlıyor. Özellikle okul açılışına yaklaşırken, velilerin yoğun ilgi gösterdiği e-Okul üzerinden yapılan sorgulamalar, eğitim yılı başlamadan önce ailelerin planlama yapmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, MEB tarafından duyurulan tarihler doğrultusunda sonuçların e-Okul üzerinden yayımlanması, sürecin adil ve düzenli ilerlemesini destekliyor.

2025-2026 MEB SINIF BELİRLEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılında kura işlemleri 28-30 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmış ve sonuçlar velilere e-Okul sistemi üzerinden bildirilmişti. Bu yıl da benzer tarihlerde kura sürecinin yürütülmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, kura çekimlerini e-Okul yönetim bilgi sistemi üzerinden tamamen otomatik ve şeffaf şekilde gerçekleştiriyor. Böylece, okul idarecileri ve öğretmenlerin kura sürecine müdahalesi engellenerek, öğrenciler arasında adaletli ve dengeli bir yerleştirme sağlanıyor.

2025 SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura işlemleri tamamlandıktan sonra, ilkokul 1. sınıf şube belirleme sonuçlarının e-Okul sistemi üzerinden velilerin erişimine açılması bekleniyor. Veliler, e-Okul platformuna giriş yaparak çocuklarının hangi sınıfa ve hangi öğretmene atanmış olduğunu kolaylıkla öğrenebilecek. Sonuçların, okullar açılmadan önce açıklanması planlandığından, velilerin bu süreci dikkatle takip etmesi büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve e-Okul sistemi, sonuçların duyurulacağı en güvenilir kaynaklar olacak.

1. SINIFLAR İÇİN OKUL NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde en çok merak edilen sorulardan biri, ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin okula ne zaman başlayacağıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, birinci sınıf öğrencileri için okullar 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum haftası kapsamında açılacak. Bu süre zarfında öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak okul ortamına alışma fırsatı bulacak; eğitim hayatına geçiş süreci daha rahat ve sorunsuz gerçekleşecek. Velilerin de katılımıyla gerçekleşen bu uyum dönemi, çocukların eğitim yolculuğuna sağlam ve destekleyici bir başlangıç yapmasını hedefliyor.