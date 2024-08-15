MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur?

Maymun çiçeği virüsü belirtileri, nasıl bulaştığı ve tedavisi nasıl yapıldığı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Maymun çiçeği hastalığı hangi ülkelerde var ve Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı soruları gündeme geliyor. Monkeypox virüsünün neden olduğu mpox hastalığı, Afrika'daki ölüm oranlarını artırıyor ve çiçek hastalığı ile aynı virüs grubunda yer alıyor. İlk olarak hayvanlardan insanlara bulaşan bu virüs, şimdi insandan insana geçiş yapabilen bir duruma geldi. Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Detaylar haberimizdedir…

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Maymun Çiçeği Hastalığı, adının aksine maymunlardan çok, sincap, sıçan ve fare gibi kemirgenlerde bulunur ve bu hayvanlardan insanlara geçer. Hastalık ayrıca, enfekte olmuş kişilerin kullandığı giysiler, havlular ve çarşaflar gibi eşyalarla yakın temas yoluyla da bulaşabilir. Virüs, sağlıklı kişilere ciltteki küçük çatlaklar veya çizikler, mukozalar (ağız, burun, göz) veya solunum yoluyla girebilir.

İnsandan insana bulaşmanın ise büyük solunum salgısı damlacıklarıyla gerçekleştiği düşünülüyor. Bu nedenle hastalık, uzak mesafelere yayılmak yerine, genellikle yüz yüze, uzun süreli ve yakın temasla bulaşmaktadır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NEDİR?

Maymun Çiçeği Hastalığı, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve ciltte döküntülere yol açıyor. Lenf bezi şişliği, hastalığın çiçek hastalığı, su çiçeği ve kızamıktan ayıran belirgin bir özelliğidir. Belirtiler, virüsle temastan genellikle 6-13 gün sonra ortaya çıkıyor.

Hastalığın ilk 5 gününde ateş, şiddetli baş ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, sırt ağrısı ve aşırı halsizlik yaşanıyor. Ciltteki döküntüler ise ateşin başlamasından 1-3 gün sonra görülüyor. Avuç içi, ayak tabanı, ağız içi, genital bölge ve gözlerdeki lezyonlar, kabuk bağladıktan sonra düşerek iyileşiyor.