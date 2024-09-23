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Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Yudum elendi mi?

Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Yudum elendi mi?
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Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı veda etti seyirciler tarafından merak ediliyor. TV8 de yayınlanan Masterchef kim elendi, 22 Eylül Pazar Masterchef kim gitti araştırılıyor. Peki, Masterchef kim elendi? 22 Eylül Pazar Masterchef kim gitti?

Heyecanla izlenen Masterchef dün akşam kim elendi, hangi yarışmacı gitti merak ediliyor. 22 Eylül Pazar Masterchef kim gitti ve hangi yarışmacı elendi gündeme geliyor. Masterchef kim elendi ve 22 Eylül Pazar Masterchef kim gitti izleyiciler tarafından araştırılıyor. Masterchef kim elendi? 22 Eylül Pazar Masterchef dün kim gitti? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında dün akşam elenen isim merak ediliyor. Herkes tarafından heyecanla izlenen Masterchef yarışmasına en son veda eden isim Beril oldu. Ancak bu hafta Masterchef yarışmasına veda eden isim Yudum oldu.

22 EYLÜL PAZAR MASTERCHEF KİM GİTTİ?

Masterchef yarışmasında kıyasıya mücadele verdi ve 22 Eylül Pazar günü eleme heyecanı yaşandı. Masterchef yarışmasında bu hafta elenen isim Yudum oldu.

Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Yudum elendi mi?

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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