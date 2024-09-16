Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Beril elendi mi?

Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında dün akşam programa veda eden kişi belli oldu. Masterchef Beril elendi mi? sorusuna yanıt aranıyor. Masterchef'te Beril, Nevzat, Akın, Kaan, Erim ve Hakan haftanın eleme adayları oldu. Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında haftanın eleme adayları Beril, Nevzat, Akın, Kaan, Erim ve Hakan oldu. Kıyasıya mücadele eden yarışmacı, Masterchef yarışmasında bir hafta daha kalabilmek için yarıştılar. Masterchef'te elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?

Masterchef programında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Danilo Şef'in lezzetli tabağı "Ricciola" yemeğini en iyi yapan yarışmacılar bir hafta daha kalmaya hak kazandı.

MASTERCHEF BERİL ELENDİ Mİ?

Masterchef Türkiye'nin son bölümünde yarışmaya veda eden isim Beril oldu. Zorlu eleme sürecinin ardından şeflerin değerlendirmesi sonucunda potada kalan yarışmacılar arasından elenen Beril, MasterChef hayaline veda etmek zorunda kaldı. Beril'in vedası, programın izleyicileri tarafından üzüntüyle karşılandı, ancak yarışmadaki performansı ve azmi takdir topladı.