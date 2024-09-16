Üye Girişi
Haberler

Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Beril elendi mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Masterchef yarışmasında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılardan biri daha yarışmaya veda etti. Peki, Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef'te eleme adayları kimler ve Masterchef Beril elendi mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Beril elendi mi?

Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında dün akşam programa veda eden kişi belli oldu. Masterchef Beril elendi mi? sorusuna yanıt aranıyor. Masterchef'te Beril, Nevzat, Akın, Kaan, Erim ve Hakan haftanın eleme adayları oldu. Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında haftanın eleme adayları Beril, Nevzat, Akın, Kaan, Erim ve Hakan oldu. Kıyasıya mücadele eden yarışmacı, Masterchef yarışmasında bir hafta daha kalabilmek için yarıştılar. Masterchef'te elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?

Masterchef programında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Danilo Şef'in lezzetli tabağı "Ricciola" yemeğini en iyi yapan yarışmacılar bir hafta daha kalmaya hak kazandı.

Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Beril elendi mi?

MASTERCHEF BERİL ELENDİ Mİ?

Masterchef Türkiye'nin son bölümünde yarışmaya veda eden isim Beril oldu. Zorlu eleme sürecinin ardından şeflerin değerlendirmesi sonucunda potada kalan yarışmacılar arasından elenen Beril, MasterChef hayaline veda etmek zorunda kaldı. Beril'in vedası, programın izleyicileri tarafından üzüntüyle karşılandı, ancak yarışmadaki performansı ve azmi takdir topladı.

Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Beril elendi mi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Televizyon MasterChef MasterChef Yaşam Tv8

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

Jandarmayı bile gizlice dinlemişler

 Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
Enflasyon tahmini sonrası hesaplar değişti! İşte asgari ücret için konuşulan rakam

Asgari ücret ocakta ne kadar olur? İşte masadaki son rakam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda?
title