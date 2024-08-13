Üye Girişi
Haberler

MasterChef Sakızlı kebap tarifi! En güzel Sakızlı kebap tarifi! Sakızlı kebap tarifi nasıl yapılır? Sakızlı kebap için malzemeler!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Sakızlı kebap hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Sakızlı kebap hazırladı. Peki, Sakızlı kebap tarifi nedir? Sakızlı kebap nasıl yapılır? Sakızlı kebap nedir?

Kebap tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sakızlı kebap aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sakızlı kebap tarifi nasıl yapılır? Sakızlı kebap nedir? Sakızlı kebap nasıl yapılır, Sakızlı kebap yapılırken nelere dikkat edilir

SAKIZLI KEBAP MALZEMELERİ

1 kg. kuşbaşı kuzu eti

4 adet patates

1 adet kuru soğan

1 su bardağı süt

3 adet damla sakızı

2 adet karanfil

1 çay kaşığı tarçın

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı un

SAKIZLI KEBAP NASIL YAPILIR?

1 kilo kuşbaşı kuzu eti düdüklü tencerede haşlanır. 3 adet toz haline getirilmiş damla sakızı etlere eklenir ve bir iki taşım daha kaynatılır. (Etler Düdüklnormal tencerede haşlanıyorsa damla sakızıyla birlikte haşlanır, damla sakızı sonradan eklenmez) 4 adet patates haşlanır. Yemeklik doğranmış 1 kuru soğan 1 yemek kaşığı tereyağında kavrulur. 1 yemek kaşığı salça eklenip kokusu çıkana kadar kavrulur. 1 tatlı kaşığı un eklenir. Biraz daha kavrulup rendelenmiş 1 domates ilave edilir. 2 adet karanfil ve 1 çay kaşığı tarçın serpilir. Arzuya göre tuz konulur. Haşlanmış etler sosun içine alınır ve biraz sotelenir. Üzerine 1 bardak et suyu dökülür. Püre için haşlanan patatesler 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 bardak sütle ezilir. Püre servşs tabağına döşenir üzerine etler yayılır.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

MasterChef MasterChef Türkiye Gastronomi Televizyon Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Suriye deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? Gaziantep deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 13 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Meteor yağmuru ne zaman saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? Göktaşı yağmuru ne zaman, yıldız kayması ne zaman 2024? Okan Buruk ve Hadise sevgili mi? Sokak röportajından tutuklanan kadın ne dedi, neden tutuklandı, adı ne? Davinson Sanchez sakatlandı mı? Davinson Sanchez kaç maç yok, hangi maçlarda yok? Şahane Hayatım ne zaman başlıyor 2024-25? Şahane Hayatım bu hafta yayınlanacak mı? Gaddar ne zaman başlıyor 2024-25? Gaddar bu hafta yayınlanacak mı? Yabani ne zaman başlıyor 2024-25? Yabani bu hafta yayınlanacak mı? Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor 2024-25? Hudutsuz Sevda bu hafta yayınlanacak mı? Kirli Sepeti ne zaman başlıyor 2024-25? Kirli Sepeti bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor 2024-25? Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2024-25? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri ne zaman başlıyor 2024-25? İnci Taneleri bu hafta yayınlanacak mı? Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor 2024-25? Taş Kağıt Makas bu hafta yayınlanacak mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2024-25? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı Teşkilat ne zaman başlıyor 2024-25? Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı?
title