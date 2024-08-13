MasterChef Sakızlı kebap tarifi! En güzel Sakızlı kebap tarifi! Sakızlı kebap tarifi nasıl yapılır? Sakızlı kebap için malzemeler!

Kebap tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sakızlı kebap aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sakızlı kebap tarifi nasıl yapılır? Sakızlı kebap nedir? Sakızlı kebap nasıl yapılır, Sakızlı kebap yapılırken nelere dikkat edilir

SAKIZLI KEBAP MALZEMELERİ

1 kg. kuşbaşı kuzu eti 4 adet patates 1 adet kuru soğan 1 su bardağı süt 3 adet damla sakızı 2 adet karanfil 1 çay kaşığı tarçın 3 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı un

SAKIZLI KEBAP NASIL YAPILIR?

1 kilo kuşbaşı kuzu eti düdüklü tencerede haşlanır. 3 adet toz haline getirilmiş damla sakızı etlere eklenir ve bir iki taşım daha kaynatılır. (Etler Düdüklnormal tencerede haşlanıyorsa damla sakızıyla birlikte haşlanır, damla sakızı sonradan eklenmez) 4 adet patates haşlanır. Yemeklik doğranmış 1 kuru soğan 1 yemek kaşığı tereyağında kavrulur. 1 yemek kaşığı salça eklenip kokusu çıkana kadar kavrulur. 1 tatlı kaşığı un eklenir. Biraz daha kavrulup rendelenmiş 1 domates ilave edilir. 2 adet karanfil ve 1 çay kaşığı tarçın serpilir. Arzuya göre tuz konulur. Haşlanmış etler sosun içine alınır ve biraz sotelenir. Üzerine 1 bardak et suyu dökülür. Püre için haşlanan patatesler 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 bardak sütle ezilir. Püre servşs tabağına döşenir üzerine etler yayılır.