MASTERCHEF PROFİTEROL TARİFİ! Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Profiterol tarifi ve profiterol nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi profiterolü yapan yarışmacı mavi takım kaptanı seçiliyor. Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF PROFİTEROL TARİFİ

Profiterolleri servis tabaklarına yerleştirerek üzerine ekstra çikolata sosu dökebilir ve dilerseniz taze meyvelerle süsleyebilirsiniz. MasterChef Profiterol tarifi haberimizin devamında yer alıyor.

PROFİTEROL MALZEMELERI NELER?

Malzemeler:

Hamur için:

1 su bardağı su

100 gram tereyağı

1 su bardağı un

3 adet büyük boy yumurta

Bir tutam tuz

Krema için:

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

2 adet yumurta sarısı

Çikolata sosu için:

100 gram bitter çikolata

1/2 su bardağı krema

PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

Hamurun Hazırlanması:

Su ve tereyağını bir tencereye koyun ve kaynatın.

Kaynadıktan sonra unu ekleyin ve hızlıca karıştırarak hamur haline gelene kadar pişirin.

Hamur tencerenin kenarlarından ayrılmaya başladığında ocaktan alın ve 5 dakika soğumasını bekleyin.

Soğuyan hamura yumurtaları teker teker ekleyin ve iyice karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edin.

Hamurun Pişirilmesi:

Fırını 200°C'ye ısıtın.

Hamuru yağlı kağıt serili tepsiye tatlı kaşığı yardımıyla aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika, altın rengini alana kadar pişirin. Piştikten sonra fırını kapatın ve kapak aralığını açarak 10 dakika bekletin.

Kremanın Hazırlanması:

Sütü bir tencereye alın, toz şeker, un, nişasta ve vanilini ekleyin. Karıştırarak pişirin.

Karışım kaynamaya başladığında, yumurta sarılarını ekleyin ve hızlıca karıştırın. Koyu bir kıvam alana kadar pişirin, ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Çikolata Sosunun Hazırlanması:

Krema ve çikolatayı bir kapta benmari usulü eritin. İyice karıştırarak pürüzsüz bir sos elde edin.

Profiterollerin Birleştirilmesi: