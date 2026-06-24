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Edremit'te kuduz vakası sonrası karantina uygulaması başladı

Edremit'te kuduz vakası sonrası karantina uygulaması başladı
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Van’ın Edremit ilçesinde tespit edilen kuduz vakası nedeniyle İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından karantina tedbirleri uygulamaya konuldu.

Van’ın Edremit ilçesinde tespit edilen kuduz vakası nedeniyle İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından karantina tedbirleri uygulamaya konuldu.

Edremit Belediyesi, Yeni Camii Mahallesi’nde tespit edilen kuduz vakasının ardından ilçede yaşayan vatandaşları uyarmak amacıyla bir duyuru yayınladı. Yapılan açıklamada, mevcut karantina tedbirlerine uyulmasının hem insan hem de hayvan sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Hayvan hareketliliğine kısıtlama

Karantina bölgesi olarak ilan edilen Merkez Cami, Yeni Mahalle, Elmalık, Eminpaşa, Eski Cami, Süphan ve Şabaniye mahallelerinde kedi, köpek, sığır, koyun ve keçilerin serbest dolaştırılması yasaklandı. Alınan karar gereği, söz konusu hayvanların işletme, ahır, barınak ve kapalı alanların dışına çıkarılmaması gerektiği belirtildi.

Belediye, vatandaşların sahipli kedi ve köpeklerini başıboş bırakmamaları, tüm hayvanlarını kontrol altında tutmaları ve başıboş hayvanlarla temastan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu. Saldırgan davranış sergileyen, aşırı salya akıtan veya koordinasyon bozukluğu bulunan şüpheli hayvanların derhal belediyeye ya da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi istendi. Ayrıca herhangi bir ısırılma veya tırmalanma durumunda, vatandaşların vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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