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MASTERCHEF PİZZA TARİFİ | Pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MASTERCHEF PİZZA TARİFİ | Pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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MasterChef programında bu akşam mavi takım kaptanı olmak için yarışmacılar en iyi pizzayı yapıyorlar. Pizza tarifi nasıl yapılır ve pizza malzemeleri neler olduğu merak ediliyor. MasterChef pizza tarifi ve en lezzetli pizza nasıl yapılır soruları gündeme geliyor. Peki, Pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam pizza yapılıyor. En lezzetli pizza nasıl yapılır ve pizza malzemeleri neler olduğu merak ediliyor. MasterChef pizza tarifi nedir? Detaylar haberimizdedir…

PİZZA MALZEMELERİ

Pizza Hamuru İçin:

  • 3,5 su bardağı un
  • 1 paket instant maya (veya 1 yemek kaşığı kuru maya)
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 su bardağı ılık su
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Pizza Sosu İçin:

  • 1 çay bardağı domates püresi veya rendelenmiş domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı fesleğen
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz ve karabiber

Üzeri İçin:

  • Rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri
  • Sucuk, salam, sosis
  • Siyah zeytin, mantar, yeşil biber
  • Mısır, domates dilimleri
  • Kekik ve fesleğen

MASTERCHEF PİZZA TARİFİ | Pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler?

PİZZA NASIL YAPILIR?

1. Hamurun Hazırlanması:

Bir kabın içine un, instant maya, tuz ve şekeri ekleyip karıştırın.

Ilık su ve zeytinyağını ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Gerekirse un veya su ekleyebilirsiniz.

Hamuru streç filmle kapatıp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

2. Pizza Sosunun Hazırlanması:

Küçük bir tencereye zeytinyağını alıp ezilmiş sarımsağı hafifçe kavurun.

Domates püresi, salça, kekik, fesleğen, tuz ve karabiberi ekleyip kısık ateşte sos kıvamını alana kadar pişirin. Ardından soğumaya bırakın.

MASTERCHEF PİZZA TARİFİ | Pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler?

3. Pizzanın Yapımı:

Mayalanan hamuru un serptiğiniz tezgaha alarak ince bir şekilde açın.

Fırın tepsisine veya pizza tepsisine hamuru yerleştirin. Üzerine hazırladığınız pizza sosunu sürün.

Rendelenmiş peyniri üzerine serpiştirin, ardından istediğiniz malzemelerle süsleyin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 15-20 dakika, hamur altın rengini alana ve peynirler eriyene kadar pişirin.

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