MasterChef ödül oyununu kim kazandı 30 Ekim 2025?

Aynı akşam yayınlanan bölümde rekabet doruğa çıktı; yarışmacılar, takım ruhunu koruyarak yaratıcılıklarını ön plana çıkardı. Şeflerin titizlikle değerlendirdiği tabaklar, sunumdan tada kadar her detayıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIKTA RÜZGAR GİBİ

Son bölümlerde dokunulmazlık oyunlarında art arda zaferler kazanan mavi takım, bu performansıyla hem moral hem de motivasyon açısından rakibine üstünlük sağladı. Takım üyeleri arasındaki güçlü iletişim ve mutfaktaki uyum, başarılarının en büyük anahtarı olarak öne çıkıyor.

KIRMIZI TAKIMDA GERGİNLİK ARTIYOR

Mavi takımın yükselişi, kırmızı takımı psikolojik olarak baskı altına aldı. Son oyunlarda yaşanan yenilgiler, takım içinde zaman zaman gergin anlara neden oldu. Ancak kırmızı ekip, bu durumu tersine çevirmek için daha kararlı ve hırslı bir şekilde ödül oyununa çıktı.

KAZANAN AÇIKLANDI

Ödül oyununu kazanan isim Ayten oldu.

MASTERCHEF 2025 ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Haftanın eleme potası da yavaş yavaş şekilleniyor. 30 Ekim itibarıyla yarışmada potaya giren altı isim şöyle:

• Ayten

• Barış

• Sümeyye

• Aslı

• Mert

• Çağlar