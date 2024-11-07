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MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Melih Berkay Gündüz kaçıncı oldu?

MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Melih Berkay Gündüz kaçıncı oldu?
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MasterChef Melih kimdir? Tv8'de yayınlanan MasterChef yarışmasına katılan Melih Berkay Gündüz kaç yaşında, nereli ve yarışmada kaçıncı olduğu merak ediliyor. Melih Berkay Gündüz'ün Japon restoranı nerede ve MasterChef Melih ne iş yapıyor sorularına yanıt aranıyor. Peki, MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melih Berkay Gündüz kaçıncı oldu?

Masterchef Melih Berkay Gündüz kaçıncı oldu ve MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef yarışmasına konuk olarak gelen Melih, Asya yemeklerinden ve restoranından jüri üyelerine bahsetti. MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Melih Berkay Gündüz kaçıncı oldu? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF MELİH KİMDİR?

Melih Berkay Gündüz, 2015 yılında Bolu Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Karabük'ten MasterChef'e katılan 23 yaşındaki Melih, mezuniyetinin ardından Antalya'daki çeşitli otellerde aşçılık yaptı.

MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Melih Berkay Gündüz kaçıncı oldu?

Bir süre İstanbul'da çalıştıktan sonra memleketine dönen Melih, 2021 yılında ilk kez MasterChef'e katıldığında babasını kaybetmişti. 2022'de yarışmaya yeniden katılan Melih, yarışmadan elenerek şampiyonluk hedefine ulaşamadı.

MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Melih Berkay Gündüz kaçıncı oldu?

MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Melih Berkay Gündüz kaçıncı oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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