Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Dilara mı elendi?

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DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Dilara, Barbaros, Esra ve Batuhan arasında yapılan eleme oyununda en az oyu alarak hayallerine veda eden isim Dilara oldu.

MASTERCHEF ELENEN KİM OLDU?

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Dilara, Batuhan, Barbaros ve Esra arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı oyunun sonunda elenen isim Dilara oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM?

Yarışmacılar ilk etapta bıldırcın ve börülce kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemekleri yapmaya çalıştı. İlk oyununun sonunda Barbaros ilk turu 1. olarak bitirirken en düşük puanı alan Dilara oldu. Yarışmacılar 2. turda Danilo Şef'in Canele ismindeki tatlısı yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda ise Barbaros 35, Batuhan 37,5, Esra 36, Dilara ise 31,5 puan alarak finale günler kala MasterChef All Star hayallerine veda etti.

MASTERCHEF'TE YARIŞMASINA KİM VEDA ETTİ?

Masterchef'in dokuzuncusu olarak veda eden Dilara "İnandığım bir şey var, gerçekten hayatta nasibin neyse onu yaşarsın. Başarılı olmaya gönül vermiş insanın nerede ne şartlarda çalıştığı fark etmez. Bu hikaye bitti, yeni bir hikaye başlayacak. Daha gidecek yolum, yapacak tabaklarım olduğunu biliyordum. Aynı zamanda yoruldum. Yarışma süreci boyunca kimsenin hakkını yemedim, kimsenin üzerine oynamadım. Ben kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?