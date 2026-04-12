Haberler

Bursa ve Balıkesir'de yapılan operasyonda 10 ton kaçak midye ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa ve Balıkesir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, usulsüz avlanan ve uygunsuz koşullarda bekletilen toplam 10 ton kaçak midye ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Bursa ve Balıkesir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 ton kaçak midye ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz şekilde avlanarak uygunsuz koşullarda bekletilen su ürünlerinin Bursa'dan nakledileceğine dair bilgi aldı.

Bursa ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından koordineli şekilde gerekli tedbirler alınarak İzmir'e seyir halinde olan iki araç, Bursa ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyonda durduruldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı uzman personel eşliğinde yapılan kontrollerde, halk sağlığını tehdit eden ve yasal denetimlerden geçmeden piyasaya sürülmek istenen toplam 10 ton kaçak midye ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Cem Şan
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Video çeken fenomen akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Ünlü fenomenin son görüntüsü! Video çekerken gözden kayboldu
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları 'Domuz yiyin' diyerek kovaladı

Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcularını domuz etiyle kovaladı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı

Tüyleri diken diken eden hareket
Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında

Eski hakem de ünlüler operasyonunda gözaltına alındı