Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

BTK, yurt dışından getirilen telefonlarda kullanılan usulsüz IMEI yöntemini tespit ederek yüz binlerce cihazı incelemeye aldı. Çift SIM üzerinden kayıt dışı kullanımın önüne geçilirken, kullanıcılar SMS ile uyarıldı. 120 günlük sürenin dolacağı 1 Mayıs’a kadar kayıt yaptırmayan cihazlar şebekeye kapatılacak. Kayıt ücreti ise 54 bin 258 TL olarak açıklandı.

  • 1 Mayıs 2026 tarihine kadar 54 bin 258 TL kayıt ücreti ödenmeyen usulsüz kayıtlı telefonların şebekeye erişimi kesilecek.
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, çift SIM kartlı telefonların ikinci IMEI numarasının farklı cihazlar için kullanılmasıyla usulsüz kayıt yapıldığını tespit etti.
  • Yeni düzenlemeyle çift SIM veya e-SIM üzerinden süre uzatma yöntemleri engellenecek.

Yurt dışından getirilen telefonlara yönelik uygulanan “3 yılda 1 kayıt” kuralının suistimal edilmesi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) harekete geçti. Yapılan incelemelerde, yüz binlerce cihazın usulsüz IMEI numaralarıyla sisteme dahil edildiği tespit edildi.

Çift SIM kartlı telefonların ikinci IMEI numarasının farklı cihazlar için kullanılmasıyla kayıt ücretinin ödenmeden birden fazla telefonun aktif edildiği ortaya çıktı. Bu yöntemin ciddi vergi kaybına yol açması üzerine BTK, söz konusu cihazları “usulsüz kayıt” kapsamına aldı.

1 MAYIS SON TARİH

1 Ocak 2026 itibarıyla denetimlerini sıkılaştıran BTK, bu yöntemi kullananlara SMS ile uyarı gönderdi ve cihazların şebekeden düşmemesi için 120 günlük süre tanıdı. Tanınan bu süre 1 Mayıs itibarıyla sona erecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte çift SIM ya da e-SIM üzerinden süre uzatma yöntemlerinin de tamamen engelleneceği belirtildi.

CİHAZLAR KAPANABİLİR

Belirtilen süre içinde işlem yapılmaması halinde, usulsüz kayıtlı telefonların şebekeye erişimi kesilecek. Kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için cihazlarının kayıt durumunu kontrol etmeleri gerekiyor.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Uzmanlar, kullanıcıların telefonlarının IMEI numarasını öğrenerek e-Devlet üzerinden sorgulama yapmasını öneriyor. Kayıt dışı görünen cihazlar için ise 1 Mayıs’a kadar 54 bin 258 TL’lik kayıt ücretinin ödenmesi gerekiyor.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Acar:

İmei ile bu kadar uğraşacağınıza daha ucuza ve yerli bir telefon markası çıkarsaydınız ülkeye daha fazla faydanız olurdu. Tabi cebiniz bu kadar dolmayabilirdi bu ayrı mesele.

Haber YorumlarıLokman Babacan:

Koskaca devletin uğraştığı olaya bak

Haber YorumlarıArif İnanç:

Koskoca devletin değil dostum. Çok bşlrn ekonomi ekibinin maharetli elşeri ve zihşnlerinin çalışan ürünleri bunlar. Daha iyi günler olur umarım.

