Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından konuştu. Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi hakkında konuşan deneyimli hoca, "Osimhen, hafta sonu kadroda olabilecek diye umut ediyoruz'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 1-1 eşitlikle sonuçlanan Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

GENÇLERBİRLİĞİ VE FENERBAHÇE MAÇLARI

Önümüzdeki günlerde oynanacak Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçları hakkında konuşan Okan Buruk, "Gençlerbirliği, kupa maçı ve Fenerbahçe. Bu maç önemli olacak. İlk düşüncem bu maçı atlatıp toparlanacağız, Gençlerbirliği sonrası bir sonraki maça hazırlanacağız." dedi. 

VICTOR OSIMHEN'İN DÖNÜŞ TARİHİ

Deneyimli teknik adam Okan Buruk, Victor Osimhen'in sahalara geri dönüşüyle ilgili ise "Victor Osimhen de antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olacak." sözlerini sarf etti. 

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ile 18 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de Ankara'da karşı karşıya gelecek. 

İran: Savaşırsanız savaşırız

Fırtına koptu kopacak! İran'dan Trump'a rest: Savaşırsanız...
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız

Trump bu kez İran'ı değil bambaşka bir ülkeyi tehdit etti
Haberler.com
500

Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı

Bizzat Netanyahu da gitti! İsrail tankları o bölgeye girdi
Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı

Adliyede akılalmaz olay! Adli emanetten çaldıklarıyla bakın ne yaptı
Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı

Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk'tan çok konuşulacak yorum
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme

Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım
Emre Belözoğlu'ndan hakem Çağdaş Altay'a tepki: Bizi doğradı

3-1 önde olduğu maçı kazanamayınca o ismi topa tuttu