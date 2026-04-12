Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 1-1 eşitlikle sonuçlanan Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

GENÇLERBİRLİĞİ VE FENERBAHÇE MAÇLARI

Önümüzdeki günlerde oynanacak Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçları hakkında konuşan Okan Buruk, "Gençlerbirliği, kupa maçı ve Fenerbahçe. Bu maç önemli olacak. İlk düşüncem bu maçı atlatıp toparlanacağız, Gençlerbirliği sonrası bir sonraki maça hazırlanacağız." dedi.

VICTOR OSIMHEN'İN DÖNÜŞ TARİHİ

Deneyimli teknik adam Okan Buruk, Victor Osimhen'in sahalara geri dönüşüyle ilgili ise "Victor Osimhen de antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olacak." sözlerini sarf etti.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ile 18 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de Ankara'da karşı karşıya gelecek.