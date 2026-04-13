Komşuların kokulardan rahatsız olduğu daireden genç adamın cesedi çıktı

Eskişehir'de yalnız yaşayan 32 yaşındaki adam, dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşularının ihbarı sonucu evinde ölü bulundu.

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Çoşanaylar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Tek başına yaşayan 32 yaşındaki komşularından haber alamayan ve evden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi. Bahse konu noktaya gelen ekipler uzun uğraşlar sonunda daireye girdi. Ekipler, daire içerisinde Halil İbrahim Lökçü'yü hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan incelemelerde 32 yaşındaki adamın cesedinde bozulmalar olduğu tespit edildi. Lökçü'nün cesedi kesin ölümün nedeninin belirlenmesi için morga kaldırılırken, polis konuyla alakalı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

