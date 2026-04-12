Haberler

Nijerya'da ordunun yanlışlıkla düzenlediği hava saldırısında 56 sivil öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya ordusunun Yobe-Borno eyaletlerinde düzenlediği yanlış hava operasyonunda 56 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının, Boko Haram'ı hedef alan bir askeri operasyon sırasında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya ordusu, ülkenin Yobe-Borno eyaletlerinin sınırındaki Jilili pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 56 sivil yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Hava saldırısının, terör örgütü Boko Haram üyelerini hedef alan bir askeri operasyon sırasında yapılması planlanıyordu.

Yobe Valisi'nin Güvenlik İşleri Özel Danışmanı Abdulsalam Dahiru, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Adam Abu
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

Zor denklemde yeni aktör! Putin resmen devreye girdi
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder

Böyle öğretmen olmaz olsun! Kızı için tüm sınıfı geride bıraktı
Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı

Sen bu hallere düşecek takım mıydın? Resmen küme düşüyorlar
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı

Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya yeni talimat