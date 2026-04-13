Kocaelispor Başkanı Recep Durul: Galatasaray'a sahayı dar ettik

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı lider Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, zorlu mücadelenin ardından Sports TV'ye açıklamalarda bulundu.

''GALATASARAY'A SAHAYI DAR ETTİK''

Mücadeleyi değerlendiren Recep Durul, Galatasaray'a sahayı dar ettiklerini belirterek "Dediğimizi yaptık. Sahada cevap vereceğiz dedik. Rakip takıma sahayı dar ettik.'' dedi.

''PAHALI AYAKLAR DEĞİL, TAKIM OYUNU KAZANIR''

Sözlerine devam eden Durul, ''Tüm Türkiye bu akşam Kocaelispor'un onurlu duruşunu gördü. Herkes oyunumuzu takdir etti. Çok gururluyuz. Pahalı ayaklar değil, yıldız oyuncular değil, takım oyunu kazanır." değerlendirmesinde bulundu.