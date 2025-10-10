Haberler

MasterChef kim elendi 10 Ekim Cuma?

MasterChef kim elendi 10 Ekim Cuma?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye'de yine büyük bir rekabet gecesi yaşanıyor. Haftalar süren mücadelelerin ardından, bu akşamki eleme turu bir yarışmacı için son durak olacak. Yarışmacılar hem yaratıcılıklarını hem de teknik ustalıklarını ortaya koyarken, bir kişi MasterChef macerasına veda edecek. Henüz elenen isim açıklanmadı; yarışmadan ayrılan kişi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

Masterchef Türkiye'de yarışma heyecanı bu akşam eleme turuyla doruğa çıkıyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan alıç meyvesini kullanarak özgün ve yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. İki aşamalı final etabında yarışmacılar, hem teknik becerilerini hem de lezzet dengesini sergilemek için kıyasıya mücadele edecek. Ancak gecenin sonunda bir isim, MasterChef serüvenine veda ederek hayallerini bir sonraki sezona bırakacak. Yeni bölüm fragmanında ise şeflerin bir yarışmacının yemeğine "kaşık attığı" an dikkatleri üzerine çekti. Bu detay, kimin eleneceği kadar büyük merak uyandırdı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın dokunulmazlık mücadeleleri sona erdi. Üç oyunun tamamında üstün performans sergileyen mavi takım, haftayı kayıpsız kapatarak büyük bir başarıya imza attı. Kırmızı takım ise bu hafta dokunulmazlık oyunlarında şanssız bir performans sergileyerek mağlup oldu. Böylece haftanın tüm eleme adayları kırmızı takımdan çıktı.

MasterChef kim elendi 10 Ekim Cuma?

ELEME POTASINDA KİMLER YER ALIYOR?

Haftanın dokunulmazlık sonuçlarının ardından elemeye kalan yarışmacılar belli oldu. Potada bu hafta kırmızı takımdan Cansu, Barış, Ayten, Sezer, İhsan, Sümeyye, Aslı ve Çağlar yer alıyor. Yarışmacılar, MasterChef hayallerini sürdürmek için son bir kez mutfakta ter dökecek.

MasterChef kim elendi 10 Ekim Cuma?

MASTERCHEF'TE KİM ELENECEK?

MasterChef Türkiye'de bu akşam gerçekleşecek eleme turu büyük bir heyecana sahne old.

Elenen isim İhsan oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSERKAN:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 272.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

Netanyahu'dan ateşkes ilanı sonrası kafa karıştıran açıklama
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.