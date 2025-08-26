MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

Güncelleme:
MasterChef Türkiye'de bu hafta da kaptanlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. İzleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan MasterChef kaptanlık oyunu sonuçları, yarışmanın son bölümünde belli oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

Her hafta değişen kaptanlar sayesinde takımların dinamikleri yeniden şekilleniyor. Bu haftaki MasterChef kaptanlık oyunu, yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Peki, kırmızı takım kaptanını kim seçti? MasterChef izleyicileri, kaptanlık oyununda hangi yarışmacının öne çıktığını ve takımların nasıl şekillendiğini merak ediyor. İşte MasterChef kaptanlık oyunu sonuçları ve takımların son durumu hakkında merak edilen tüm detaylar...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye Mavi Takım kaptanı Eylül oldu.

Mavi Takım

Eylül (Takım Kaptanı)

Hakan

Çağatay

Furkan

Onur

Ayla

Ayten

Hilal

Barış

İlhan

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bu hafta MasterChef Türkiye'de kırmızı takım kaptanı Çağlar oldu.

Kırmızı Takım

Çağlar (Takım Kaptanı)

Sümeyye

Özkan

Sezer

Gizem

Sercan

Mert

Cansu

İhsan

İrem

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

Jüri değerlendirmesi sonucu elenen isim Bilal oldu.

