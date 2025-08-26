MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de bu hafta da kaptanlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. İzleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan MasterChef kaptanlık oyunu sonuçları, yarışmanın son bölümünde belli oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?
Her hafta değişen kaptanlar sayesinde takımların dinamikleri yeniden şekilleniyor. Bu haftaki MasterChef kaptanlık oyunu, yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Peki, kırmızı takım kaptanını kim seçti? MasterChef izleyicileri, kaptanlık oyununda hangi yarışmacının öne çıktığını ve takımların nasıl şekillendiğini merak ediyor. İşte MasterChef kaptanlık oyunu sonuçları ve takımların son durumu hakkında merak edilen tüm detaylar...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye Mavi Takım kaptanı Eylül oldu.
Mavi Takım
Eylül (Takım Kaptanı)
Hakan
Çağatay
Furkan
Onur
Ayla
Ayten
Hilal
Barış
İlhan
KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Bu hafta MasterChef Türkiye'de kırmızı takım kaptanı Çağlar oldu.
Kırmızı Takım
Çağlar (Takım Kaptanı)
Sümeyye
Özkan
Sezer
Gizem
Sercan
Mert
Cansu
İhsan
İrem
MASTERCHEF TÃœRKİYE'DE KİM ELENDİ?
Jüri değerlendirmesi sonucu elenen isim Bilal oldu.