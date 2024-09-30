Üye Girişi
Haberler

MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 30 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?

MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 30 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 30 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Oyunu kim kazandı? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 30 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?

Ana Kadro :

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

5. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

15. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta MasterChef'te Bera elenen isim oldu.

BU HAFTA MAVİ KAPTAN KİM OLDU?

Bu haftanın kaptanlık oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Televizyon MasterChef Magazin Yaşam Eylül

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre zehirliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 30 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? MasterChef yağlama tarifi! En güzel yağlama tarifi! Kayseri yağlama tarifi nasıl yapılır? Kayseri yağlama için malzemeler! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Nurdağı 1 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1 Ekim Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 30 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ÖSYM branş bazında sıralama 2024! Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? 30 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Van Rojin Kabaiş öldü mü, yaşıyor mu? Van Rojin Kabaiş bulundu mu? Van Rojin Kabaiş kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });