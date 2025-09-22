Haberler

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk heyecanı başladı. Geçtiğimiz eleme turunda İrem yarışmaya veda ederken, Aslı yedeklerden ana kadroya katılmayı başarmıştı. Şimdi ise gözler kaptanlık oyununda. Yarışmacılar arasından seçilecek kaptanlar mavi ve kırmızı takım kadrolarını oluşturarak haftanın mücadele dengesini belirleyecek.

TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde izleyicilerin merak ettiği en büyük soru ise "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?" oldu. Yeni haftanın mavi takım kaptanı ve onun karşısına seçilen kırmızı takım kaptanı sosyal medyada gündem olurken, takımların nasıl şekilleneceği de büyük bir heyecanla bekleniyor. 22 Eylül 2025 tarihli bölümde yaşanan gelişmeler, izleyicileri ekran başına kilitledi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Çağatay oldu. Çağatay, kırmızı takımın kaptanı olarak Ayla'yı seçti.

• Mavi Takım Kaptanı: Çağatay

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

• Kırmızı Takım Kaptan ı: Ayla

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren isim Aslı oldu. Böylece Aslı, yeni sezonda yarışmanın ana kadrosunda yer alma hakkı kazandı.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi Takım: Çağatay, Hakan, Sümeyye, Gizem, ...

Kırmızı Takım: Ayla, Furkan, Özkan, ...

MASTERCHEF KİM ELENDİ 21 EYLÜL?

MasterChef'te 21 Eylül akşamı elenen yarışmacı İrem oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Jose Mourinho'dan Ali Koç cevabı: Seçimi kazanamamasına üzüldüm

Kendisini gönderen Ali Koç'un seçimi kazanamamasına dediği şey olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylar sonra ortaya çıktı! Solskjaer, Süper Lig'in yeni yıldızını Beşiktaş'a istememiş

Aylar sonra ortaya çıktı! Ligin yeni yıldızını Beşiktaş'a istememiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.