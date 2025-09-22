MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde izleyicilerin merak ettiği en büyük soru ise "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?" oldu. Yeni haftanın mavi takım kaptanı ve onun karşısına seçilen kırmızı takım kaptanı sosyal medyada gündem olurken, takımların nasıl şekilleneceği de büyük bir heyecanla bekleniyor. 22 Eylül 2025 tarihli bölümde yaşanan gelişmeler, izleyicileri ekran başına kilitledi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Çağatay oldu. Çağatay, kırmızı takımın kaptanı olarak Ayla'yı seçti.

• Mavi Takım Kaptanı: Çağatay

• Kırmızı Takım Kaptan ı: Ayla

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren isim Aslı oldu. Böylece Aslı, yeni sezonda yarışmanın ana kadrosunda yer alma hakkı kazandı.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi Takım: Çağatay, Hakan, Sümeyye, Gizem, ...

Kırmızı Takım: Ayla, Furkan, Özkan, ...

MASTERCHEF KİM ELENDİ 21 EYLÜL?

MasterChef'te 21 Eylül akşamı elenen yarışmacı İrem oldu.