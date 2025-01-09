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Masterchef final ne zaman 2025?

Masterchef final ne zaman 2025?
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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğiyle ekranlara damga vuran MasterChef 2024, heyecan dolu bir sezonun ardından büyük finale yaklaşıyor. Peki, Masterchef final ne zaman, Masterchef ne zaman bitiyor?

Masterchef Türkiye finali için geri sayım. TV8'in takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de sona kalan isimler netleşti. Ceket giymeyi hak eden son beş yarışmacı finale gitmek için yarışacaklar. Masterchef final ne zaman, Masterchef ne zaman bitiyor?

MASTERCHEF SON TURA KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

Ceketi ilk giyen isim Kerem oldu. Ardından Onur, Eda ve Beyza ceketi giydiler. Ceketi son kazanan yarışmacı ise Semih oldu.

Masterchef final ne zaman 2025?

Masterchef final ne zaman 2025?

Masterchef final ne zaman 2025?

Masterchef final ne zaman 2025?

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef final tarihi netlik kazandı. Yayımlanan fragmanda MasterChef 2024 şampiyonunun belli olacağı final tarihi açıklandı. Buna göre 9 Ocak'ta ilk finalist, 10 Ocak'ta 2. finalist belli olacak. MasterChef finali ise 11 Ocak Cumartesi ekranlara gelecek.

Masterchef final ne zaman 2025?

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE OLACAK?

MasterChef Türkiye'de şampiyon olan yarışmacıyı bekleyen büyük ödül de merak konusu. Yarışma boyunca çeşitli ödüller kazanan yarışmacılar, büyük finalde çok daha büyük bir ödüle sahip olacaklar. Henüz ödülün ne olduğu MasterChef yarışması tarafından açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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