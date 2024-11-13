Üye Girişi
Haberler

MasterChef fesenjan tarifi! En güzel fesenjan tarifi! Fesenjan tarifi nasıl yapılır? Fesenjan için malzemeler!

MasterChef fesenjan tarifi! En güzel fesenjan tarifi! Fesenjan tarifi nasıl yapılır? Fesenjan için malzemeler!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fesenjan tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel fesenjan hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında fesenjan hazırladı. Peki, fesenjan tarifi nedir? Fesenjan nasıl yapılır? Fesenjan nedir?

Cevizli yemek tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif fesenjan aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, fesenjan tarifi nasıl yapılır? Fesenjan nedir? Fesenjan nasıl yapılır, fesenjan yapılırken nelere dikkat edilir?

FESENJAN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 ila 2 büyük sarı soğan , doğranmış, (3 su bardağı)

• 2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

• 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

• 5 yemek kaşığınar ekşisi

• 8 ons ceviz yarısı (yaklaşık 2 su bardağı)

• 2 pound kemiksiz derisiz tavuk butları ve/veya göğüsleri, fazla yağları alınmış, orta boy parçalara kesilmiş, kurulanmış ve tuzlanmış

• 2 su bardağı tavuk suyu

• 2 yemek kaşığı artı 2 çay kaşığı şeker

• 1/2 çay kaşığı zerdeçal

• 1/4 çay kaşığı tarçın

• 1/4 çay kaşığı öğütülmüş hindistan cevizi

• 1/4 çay kaşığı öğütülmüş karabiber

• Tuz

•Süslemek için 1/2 su bardağı taze nar taneleri (isteğe bağlı)

FESENJAN TARİFİ

Cevizleri iki şekilde kavurabilirsiniz. Ya büyük bir tavada tek kat halinde yayabilir ve hafifçe kavrulana kadar sık ??sık karıştırarak orta yüksek ateşte kavurabilirsiniz, YA DA fırın tepsisine tek kat halinde yayabilir ve fırında 350°F'de 8 ila 10 dakika kavurabilirsiniz.

Her iki durumda da, kızartıldıktan sonra ateşten alın ve soğumaya bırakın. Elle tutulabilecek kadar soğuduktan sonra, incecik öğütülene kadar bir mutfak robotunda veya blenderda karıştırın.

Büyük bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını orta-yüksek ateşte ısıtın.

Tereyağı eridiğinde tavuk parçalarını tekrar kurulayın ve tavaya yerleştirin, tavayı kalabalıklaştırmamak için gerekirse gruplar halinde yerleştirin ve her tarafı kızarana kadar pişirin. Pişerken tavuklara tuz serpin.

Tavuğu tavadan çıkarmak için delikli bir kaşık veya maşa kullanın, bir kenara koyun. Tavaya bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı yağ ekleyin. Ateşi orta-düşük seviyeye indirin. Tavaya doğranmış soğanları ekleyin ve saydamlaşana kadar soteleyin, ara sıra karıştırarak tavadaki kahverengi parçaların tavadan çıkmasını sağlayın.

Tavuk parçalarını soğanlarla birlikte tavaya geri koyun. Tavuk ve soğanların üzerine 2 su bardağı tavuk suyu dökün. Kaynama noktasına getirin, kısık ateşte pişirin, üzerini kapatın ve 30 dakika kısık ateşte pişirin.

İçine öğütülmüş cevizleri, nar ekşisini, şekeri ve baharatları ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp çok kısık ateşte 1 saat pişirin, cevizlerin tencerenin dibine yapışmasını önlemek için her 20 dakikada bir karıştırın.

Ateşten alın ve şeker/tuzu damak tadınıza göre ayarlayın. Bu noktada tavuk dağılacak kadar yumuşak olmalı.

Nar taneleri ile süsleyin. Parsi pulao veya diğer favori pilavınızın üzerine servis edin.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'İsrail Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Bakan Güler'in 'İsrail, Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

 Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum

Netanyahu'dan İran halkına: Bu savaşı ben de istemiyorum

 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

Yangın faciasında gözaltına alınan anneyle ilgili karar
ABD'nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi

Donald Trump, İsrail büyükelçisini belirledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef sopa de crema tarifi! En güzel sopa de crema tarifi! Sopa de crema tarifi nasıl yapılır? Sopa de crema için malzemeler! MasterChef tikvenik tarifi! En güzel tikvenik tarifi! Tikvenik tarifi nasıl yapılır? Tikvenik için malzemeler! MasterChef chiles en nogada tarifi! En güzel chiles en nogada tarifi! Chiles en nogada tarifi nasıl yapılır? Chiles en nogada için malzemeler! MasterChef fesenjan tarifi! En güzel fesenjan tarifi! Fesenjan tarifi nasıl yapılır? Fesenjan için malzemeler! MasterChef waldorf salata tarifi! En güzel waldorf salata tarifi! Waldorf salata tarifi nasıl yapılır? waldorf salata için malzemeler! MasterChef valassky tarifi! En güzel valassky tarifi! Valassky tarifi nasıl yapılır? Valassky için malzemeler! 13 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 13 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 13 Kasım 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Cem Adrian Bingöl Konseri iptal mi oldu, neden iptal oldu, biletle ne olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.