MasterChef fesenjan tarifi! En güzel fesenjan tarifi! Fesenjan tarifi nasıl yapılır? Fesenjan için malzemeler!

Cevizli yemek tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif fesenjan aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, fesenjan tarifi nasıl yapılır? Fesenjan nedir? Fesenjan nasıl yapılır, fesenjan yapılırken nelere dikkat edilir?

FESENJAN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 ila 2 büyük sarı soğan , doğranmış, (3 su bardağı)

• 2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

• 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

• 5 yemek kaşığınar ekşisi

• 8 ons ceviz yarısı (yaklaşık 2 su bardağı)

• 2 pound kemiksiz derisiz tavuk butları ve/veya göğüsleri, fazla yağları alınmış, orta boy parçalara kesilmiş, kurulanmış ve tuzlanmış

• 2 su bardağı tavuk suyu

• 2 yemek kaşığı artı 2 çay kaşığı şeker

• 1/2 çay kaşığı zerdeçal

• 1/4 çay kaşığı tarçın

• 1/4 çay kaşığı öğütülmüş hindistan cevizi

• 1/4 çay kaşığı öğütülmüş karabiber

• Tuz

•Süslemek için 1/2 su bardağı taze nar taneleri (isteğe bağlı)

FESENJAN TARİFİ

Cevizleri iki şekilde kavurabilirsiniz. Ya büyük bir tavada tek kat halinde yayabilir ve hafifçe kavrulana kadar sık ??sık karıştırarak orta yüksek ateşte kavurabilirsiniz, YA DA fırın tepsisine tek kat halinde yayabilir ve fırında 350°F'de 8 ila 10 dakika kavurabilirsiniz.

Her iki durumda da, kızartıldıktan sonra ateşten alın ve soğumaya bırakın. Elle tutulabilecek kadar soğuduktan sonra, incecik öğütülene kadar bir mutfak robotunda veya blenderda karıştırın.

Büyük bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını orta-yüksek ateşte ısıtın.

Tereyağı eridiğinde tavuk parçalarını tekrar kurulayın ve tavaya yerleştirin, tavayı kalabalıklaştırmamak için gerekirse gruplar halinde yerleştirin ve her tarafı kızarana kadar pişirin. Pişerken tavuklara tuz serpin.

Tavuğu tavadan çıkarmak için delikli bir kaşık veya maşa kullanın, bir kenara koyun. Tavaya bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı yağ ekleyin. Ateşi orta-düşük seviyeye indirin. Tavaya doğranmış soğanları ekleyin ve saydamlaşana kadar soteleyin, ara sıra karıştırarak tavadaki kahverengi parçaların tavadan çıkmasını sağlayın.

Tavuk parçalarını soğanlarla birlikte tavaya geri koyun. Tavuk ve soğanların üzerine 2 su bardağı tavuk suyu dökün. Kaynama noktasına getirin, kısık ateşte pişirin, üzerini kapatın ve 30 dakika kısık ateşte pişirin.

İçine öğütülmüş cevizleri, nar ekşisini, şekeri ve baharatları ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp çok kısık ateşte 1 saat pişirin, cevizlerin tencerenin dibine yapışmasını önlemek için her 20 dakikada bir karıştırın.

Ateşten alın ve şeker/tuzu damak tadınıza göre ayarlayın. Bu noktada tavuk dağılacak kadar yumuşak olmalı.

Nar taneleri ile süsleyin. Parsi pulao veya diğer favori pilavınızın üzerine servis edin.