Masterchef Eray kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2024 Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'ye bu akşam geçen sezondan başarılı yarışmacılar konuk olacak. MasterChef 2020 yarışmacısı olan Eray Aksungur, bugünkü programa konuk olacak. Peki, Masterchef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Masterchef Eray Aksungur'un hayatı ve biyografisi haberimizde...

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. 25 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.Eleme potasında olan isimlerden biri de Eray. Eray Masterchef 20 Aralık eleme oyununda yarışmaya veda eden isim oldu. Bu sonuçla Masterchef Türkiye yarışmasında Eray 5. oldu.

25 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı. Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 25 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Eray Aksungur'un İnstagram'da 122 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "eray_aksungur" şeklindedir.

MASTERCHEF ERAY HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Eray Aksungur 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır. Eray Masterchef 2020'de 5. olmuştur.