Üye Girişi
Haberler

Masterchef Eray kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2024 Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzleyiciler Eray Aksungur hakkında, Masterchef Eray Aksungur kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef eski yarışmacılardan Eray kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? araştırması yapıyor. Peki, Masterchef Eray Aksungur kaç yaşında? Masterchef Eray Aksungur şimdi ne iş yapıyor, nerede çalışıyor? Masterchef Eray Aksungur hangi yıl yarışmacısıdır? İşte detaylar...

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'ye bu akşam geçen sezondan başarılı yarışmacılar konuk olacak. MasterChef 2020 yarışmacısı olan Eray Aksungur, bugünkü programa konuk olacak. Peki, Masterchef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Masterchef Eray Aksungur'un hayatı ve biyografisi haberimizde...

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. 25 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.Eleme potasında olan isimlerden biri de Eray. Eray Masterchef 20 Aralık eleme oyununda yarışmaya veda eden isim oldu. Bu sonuçla Masterchef Türkiye yarışmasında Eray 5. oldu.

25 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı. Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 25 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Eray Aksungur'un İnstagram'da 122 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "eray_aksungur" şeklindedir.

MASTERCHEF ERAY HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Eray Aksungur 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır. Eray Masterchef 2020'de 5. olmuştur.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

MasterChef Eray MasterChef MasterChef Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti

Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti

 Üsküdar'da genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor

Üsküdar'da genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor

 Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım

Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title