MasterChef eleme adayı kim oldu, potada kimler var 31 Ekim Cuma?

Haftanın final gününde MasterChef mutfağında yine büyük bir mücadele yaşandı. 31 Ekim Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar, konuk şef Türev Uludağ'ın rehberliğinde hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir yarışmacı daha potaya girdi. İzleyiciler şimdi merakla "MasterChef eleme adayı kim oldu, potada kimler var?" sorularının yanıtını araştırıyor.

MASTERCHEF'TE ELEME POTASI HEYECANI SÜRÜYOR

MasterChef Türkiye'de eleme potası heyecanı her geçen gün artıyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununda kaybeden takım, hem bireysel dokunulmazlık hem de oylama sonucunda iki yarışmacıyı potaya gönderdi. Ardından yapılan bireysel mücadelede ise bir isim daha eleme potasına dahil oldu. Artık nefesler tutulmuş durumda; yarışmacılar hem kendi performansları hem de takım sonuçlarıyla eleme riskini yaşıyor.

TÜREV ULUDAĞ'DAN ZORLU TARİFLER

Bu haftaki bölümde mutfağa konuk olan ünlü şef Türev Uludağ, yarışmacılara oldukça zorlu iki tarif verdi: közde içli köfte ve teretür. Bu özel menü, hem teknik hem de lezzet açısından yarışmacılara büyük bir sınav yaşattı. 7. ve son eleme adayının belli olacağı bu etapta, herkes tezgah başında tüm yeteneklerini sergilemek için yoğun çaba harcadı.

SON ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN İSİM

Haftanın son ödül oyununda kazanan isim Ayten oldu. Bu galibiyetle moral bulan Ayten, potadan uzak kalarak avantajlı bir konuma geçti. Ancak diğer yarışmacılar için gerilim daha da arttı; çünkü sırada haftanın son pota mücadelesi vardı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te 7. eleme adayı henüz açıklanmadı. Yeni bölümde jüri değerlendirmesinin ardından son eleme adayı belli olacak.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

• Barış

• Ayten

• Aslı

• Sümeyye

• Mert

• Çağlar

Son eleme adayı açıklandığında, haftanın final potası tamamlanmış olacak. Yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele devam ederken, izleyiciler büyük merakla kimin eleneceğini bekliyor.