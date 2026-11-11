MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

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Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 4-3'lük skorla Mavi Takım kazandı. Kırmızı Takım'da oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda ise en başarılı tabağı hazırlayan Nilay, dokunulmazlığın sahibi oldu. Yeni eleme sistemiyle birlikte haftanın ilk eleme adayı, Kırmızı Takım içinde yapılacak oylamayla belirlenecek. İşte MasterChef'teki dokunulmazlık oyununa ilişkin ayrıntılar.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı. Şefler, 10 Kasım'a özel olarak yarışmacılardan Atatürk'ün ziyaret ettiği ve önemli kongre ve genelgelerin yapıldığı şehirlere özgü yemekleri hazırlamalarını istedi. Yapılan tadımların ardından Mavi Takım, Kırmızı Takım'ı 4-3'lük skorla geride bırakarak haftaya avantajlı başladı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

MasterChef'te 10 Kasım'a özel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar şu yemekleri hazırladı:

Peynirli Bougatsa

Çarşamba Keşkeği

Patlıcan Pehli

Şalgam Dolması

Divriği Pilavı

Ankara Tava

Müşebbek

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım, kendi arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi. Yarışmacılar, Mehmet Şef'in hazırladığı Karadeniz'e özgü Balıklı Ekmek'i en iyi şekilde yapabilmek için ter döktü. Şefler, beğendikleri üç tabağın sahibi olan Şükran, Muhammed ve Nilay'ı tezgâhın önüne çağırdı. Gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Nilay, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı, Kırmızı Takım içinde yapılacak oylamayla belirlenecek. Oylama sonucunda bir yarışmacı eleme potasına girecek. Eleme adayının adı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF'TE YENİ ELEME SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

MasterChef Türkiye'de bu haftadan itibaren yeni eleme sistemi uygulanıyor. Yeni kurallara göre bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı artık eleme adayı belirleyemiyor, yalnızca kendisini elemeden koruyor. Eleme adayı ise takım içinde yapılan oylamayla belirleniyor. Hafta sonunda pazar günü yapılacak elemede potada yalnızca dört yarışmacı yer alacak.

MASTERCHEF 11 KASIM ÇARŞAMBA BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

MasterChef Türkiye'nin 11 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mavi Takım ve Kırmızı Takım, eleme potasından uzak kalabilmek için yeniden karşı karşıya gelecek.