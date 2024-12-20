MasterChef Dilara kimdir, ne iş yapıyor? Dilara Başaran kaç yaşında ve nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında bu akşam Dilara Başaran konuk oldu. MasterChef Dilara hangi yıllar yarıştı ve ne iş yapıyor soruları sık sık araştırılıyor. MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

MasterChef Dilara, 1997 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatına Turizm Anadolu Lisesi'nde başlayan Dilara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

Yarışmaya 24 yaşında katılan Dilara, mutfak sektörüne 15 yaşında stajyer olarak adım attı. İstanbul'un en prestijli otellerinden birinde kariyerine başlayan Dilara, bu alanda yaklaşık 7-8 yıldır profesyonel olarak çalışmaktadır. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ve yurt dışında tanınmış otel ve restoranlarda aşçılık yapma deneyimine sahiptir.

Yarışma sürecinde, emlak sektöründe faaliyet gösteren ailesine de zaman zaman destek verdiğini dile getirmiştir.

MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN HANGİ YIL YARIŞTI?

Dilara Başaran, MasterChef 2021 sezonunda yarışmış ve sezonu beşinci sırada tamamlamıştı.