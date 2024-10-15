MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Masterchef yarışması, 15 Ekim Salı günü yeni bölümde yarışmacılar çiğ köfte yapıyor. Çiğ köfte nasıl yapılır ve çiğ köfte tarifi nedir sorularına yanıt aranıyor. Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Ev yapımı çiğ köfte, özellikle lezzeti ve hazırlanışıyla dikkat çeken geleneksel bir Türk yemeğidir.

ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

İnce bulguru derin bir kaba koyun. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyip, bulgurun şişmesi için kapağını kapatarak 10-15 dakika bekletin.

Kuru soğanı ve sarımsakları rendeden geçirerek ince bir şekilde doğrayın veya rondodan çekin.

Şişen bulgura rendelenmiş soğan ve sarımsağı ekleyin. Üzerine domates salçası, biber salçası, zeytinyağı, pul biber, isot, karabiber, kimyon ve tuzu ilave edin. Malzemeleri iyice yoğurun. Bu aşamada malzemelerin özdeşleşmesi için yaklaşık 10-15 dakika yoğurmanız gerekebilir.

Yoğurduğunuz karışıma limon suyu, nar ekşisi, ince doğranmış taze soğan ve maydanozu ekleyin. Tüm malzemeleri bir kez daha güzelce yoğurun.

Çiğ köfte karışımından küçük parçalar alıp, elinizle sıkarak köftelere şeklini verin.

Çiğ köfteleri marul yaprakları ve limon dilimleri ile birlikte servis edin.

ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ