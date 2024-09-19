MasterChef Brudet tarifi! En güzel Brudet tarifi! Brudet tarifi nasıl yapılır? Brudet için malzemeler!
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Brudet hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Brudet hazırladı. Peki, Brudet tarifi nedir? Brudet nasıl yapılır? Brudet nedir?
Balkan Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Brudet aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Brudet tarifi nasıl yapılır? Brudet nedir? Brudet nasıl yapılır, Brudet yapılırken nelere dikkat edilir?
BRUDET MALZEMELERİ
Beyaz balık 1 kg
Sarımsak 3 diş
Kırmızı soğan(lar) 1
Taze domates(ler) 4
İçecek 30 cl
Sirke
2 yemek kaşığı.
Maydanoz
Defne
Zeytinyağı
1 yemek kaşığı.
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
- Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Bir güveç kabında zeytinyağıyla birlikte kavurun.
- Domatesleri küp küp doğrayıp tencereye ekleyin. Beyaz içecek su. 10 dakika kadar kaynamaya bırakın. Sirkeyi ekleyin. İyice karıştırın.
- Balıkları parçalara ayırın ve güveç kabına ekleyin. Ayrıca defne yaprağını, kıyılmış maydanozu ve ezilmiş sarımsağı da ekleyin. Cömertçe tuz ve karabiber. İyice karıştırın. Her şeyin 30 dakika kaynamasına izin verin.
- Brudet'in sıcak tadını çıkarın.
- Afiyet olsun.