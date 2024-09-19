Üye Girişi
Haberler

MasterChef Brudet tarifi! En güzel Brudet tarifi! Brudet tarifi nasıl yapılır? Brudet için malzemeler!

MasterChef Brudet tarifi! En güzel Brudet tarifi! Brudet tarifi nasıl yapılır? Brudet için malzemeler!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Brudet hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Brudet hazırladı. Peki, Brudet tarifi nedir? Brudet nasıl yapılır? Brudet nedir?

Balkan Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Brudet aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Brudet tarifi nasıl yapılır? Brudet nedir? Brudet nasıl yapılır, Brudet yapılırken nelere dikkat edilir?

BRUDET MALZEMELERİ

Beyaz balık 1 kg

Sarımsak 3 diş

Kırmızı soğan(lar) 1

Taze domates(ler) 4

İçecek 30 cl

Sirke

2 yemek kaşığı.

Maydanoz

Defne

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı.

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

  • Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Bir güveç kabında zeytinyağıyla birlikte kavurun.
  • Domatesleri küp küp doğrayıp tencereye ekleyin. Beyaz içecek su. 10 dakika kadar kaynamaya bırakın. Sirkeyi ekleyin. İyice karıştırın.
  • Balıkları parçalara ayırın ve güveç kabına ekleyin. Ayrıca defne yaprağını, kıyılmış maydanozu ve ezilmiş sarımsağı da ekleyin. Cömertçe tuz ve karabiber. İyice karıştırın. Her şeyin 30 dakika kaynamasına izin verin.
  • Brudet'in sıcak tadını çıkarın.
  • Afiyet olsun.
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber Gastronomi MasterChef MasterChef Türkiye Yaşam

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Sarıçam, Kozan, Pozantı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Eylül Karatay, Cihanbeyli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Eylül Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Pljeskavica Ajvar tarifi! En güzel Pljeskavica Ajvar tarifi! Pljeskavica Ajvar tarifi nasıl yapılır? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kumluca, Kemer 19-20 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR KAYSERİSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! TS Kayserispor maçı nereden izlenir? MasterChef Begova Corba tarifi! En güzel Begova Corba tarifi! Begova Corba tarifi nasıl yapılır? Begova Corba için malzemeler! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 19 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? MasterChef Patatnik tarifi! En güzel Patatnik tarifi! Patatnik tarifi nasıl yapılır? Patatnik için malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });