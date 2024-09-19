MasterChef Brudet tarifi! En güzel Brudet tarifi! Brudet tarifi nasıl yapılır? Brudet için malzemeler!

Balkan Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Brudet aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Brudet tarifi nasıl yapılır? Brudet nedir? Brudet nasıl yapılır, Brudet yapılırken nelere dikkat edilir?

BRUDET MALZEMELERİ

Beyaz balık 1 kg

Sarımsak 3 diş

Kırmızı soğan(lar) 1

Taze domates(ler) 4

İçecek 30 cl

Sirke

2 yemek kaşığı.

Maydanoz

Defne

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı.

Tuz, karabiber

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