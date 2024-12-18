MasterChef Barbaros kimdir, kaçıncı oldu, hangi sezon yarıştı? Barbaros Yoloğlu'nun restaurant nerede?

Masterchef Barbaros kimdir? Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmacılarından Barbaros Yoloğlu'nun hangi yıllar yarıştığı gündemde. MasterChef Barbaros kimdir, kaçıncı oldu, hangi sezon yarıştı? Barbaros Yoloğlu'nun restaurant nerede? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

MasterChef Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde doğmuştur. Liseye başlayana kadar güreş ve çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Yoloğlu, güreşi bırakmasının ardından Turizm Lisesi'ne gitmeye karar verdi. Turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalıştıktan sonra, üniversite eğitimi için gittiği Erzurum'da uzun süre çalışma hayatına devam etti.

Barbaros Yoloğlu, Şule İdil Aydın ile Samsun'da evlendi. Kendi memleketinde, Barbo Burger adlı bir hamburger dükkanı açarak yemek sektörüne adım attı.

MASTERCHEF BARBAROS'UN RESTAURANTI NEREDE?

MasterChef All-Star'daki başarılı performansıyla dikkat çeken Barbaros Yoloğlu, yemek sektöründe de adını duyurmaya devam ediyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde doğan Yoloğlu, yemek yapma tutkusunu kökleriyle harmanlayarak br hamburger markasını hayata geçirdi.

MASTERCHEF BARBAROS HANGİ YILLAR YARIŞTI?

2020 yılında MasterChef yarışmasında Serhat Doğramacı ile birincilik için kıyasıya bir mücadele veren Barbaros, sezonu ikinci olarak tamamladı. Ardından Barbaros Yoloğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen MasterChef All-Star kadrosunda da yer aldı ve yarışmayı dördüncü sırada tamamladı. Şu anda Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapmaya devam ediyor.