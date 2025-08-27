MasterChef ana kadroya kim girdi 27 Ağustos Çarşamba?

MasterChef ana kadroya kim girdi 27 Ağustos Çarşamba?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak yeni isim, şeflerin kararıyla belirleniyor. Yedek yarışmacılar arasından seçilecek isim, jüri değerlendirmesinin ardından ana ekibe dâhil olacak. İzleyicilerin merak ettiği soru ise "27 Ağustos MasterChef'te ana kadroya kim girdi, yedeklerden hangi yarışmacı seçildi?" oluyor. İşte MasterChef Türkiye'de kadroya katılan son yarışmacı…

TV8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu akşam elenen bir yarışmacının yerine kadroya eklenecek yeni isim açıklanacak. Şeflerin değerlendirmesiyle belirlenen bu yarışmacı, MasterChef serüvenine devam etme fırsatı yakalayacak. Peki, 27 Ağustos tarihli bölümde ana kadroya giren isim kim, yedeklerden hangi yarışmacı seçildi? Ayrıntılar haberimizde…

MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

• 27 Ağustos 2025 tarihli MasterChef Türkiye bölümünde, yedeklerden ana kadroya geçen yarışmacı henüz açıklanmadı. Yayınlanan haberlerde de bu durum "şeflerin değerlendirmesi sonrası yeni isim belirlenecek" şeklinde ifade edildi.

• Önceki haftalarda ise yedeklerden seçilen yarışmacılar Mert (9 Ağustos) ve Barış (20 Ağustos) olmuştu.

26 AĞUSTOS DOKUNULMAZLIK SONUCU

• Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda "zeytinyağlı yemekler" teması vardı.

• Kazanan takım Mavi Takım oldu.

ELEME POTASINDAKİ İSİMLER

• Bu hafta potaya giren ilk yarışmacılar İrem ve Mert (Kırmızı Takım'dan) oldu.

TAKIMLARIN SON DURUMU
Mavi Takım:

Eylül (Kaptan), Hakan, Çağatay, Furkan, Onur, Ayla, Ayten, Hilal, Barış, İlhan

Kırmızı Takım:

Çağlar (Kaptan), Sümeyye, Özkan, Sezer, Gizem, Sercan, Mert, Cansu, İhsan, İrem

Osman DEMİR
