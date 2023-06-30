Masterchef 30 Haziran yedeklere giren yarışmacılar kimler? Masterchef 2023 bugün kimler yedek kadroya katılmaya hak kazandı?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Şuana kadar toplam 15 kişi ana kadroya katılmaya hak kazandı. Bunun yanı sıra yedeklerden de ilerleyen günlerde ana kadroya katılım olacak. Bugün yedeklere alınacak isimler belli olacak. Peki, Masterchef 30 Haziran yedeklere giren yarışmacılar kimler? Masterchef 2023 bugün kimler yedek kadroya katılmaya hak kazandı? İşte bilgiler...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef'te ana kadroya giren isimler yavaş yavaş belli oluyor. Ana kadroya giren 15. isim Mert olmuştu. Bugün ise 2021 yılının yedeklere girecek isimleri belli olacak. Peki, Masterchef yedeklere giren yarışmacı kim oldu? 30 Haziran 2023 Masterchef All Star yedeklere giren isim kim? İşte ayrıntılar...
Ana kadroya giren ilk 15 isim şöyle:
- Masterchef ana kadroya giren 1. isim : Güzide
- Masterchef ana kadroya giren 2. isim :Suda
- Masterchef ana kadroya giren 3. isim : Eda
- Masterchef ana kadroya giren 4. isim : Batuhan
- Masterchef ana kadroya giren 5. isim : Rıfat
- Masterchef ana kadroya giren 6. isim : Sefa
- Masterchef ana kadroya giren 7. isim :Tanya
- Masterchef ana kadroya giren 8. isim : Esra
- Masterchef ana kadroya giren 9. isim : Eray
- Masterchef ana kadroya giren 10. isim : Berker
- Masterchef ana kadroya giren 11. isim : Sergen
- Masterchef ana kadroya giren 12. isim : Burcu
- Masterchef ana kadroya giren 13. isim : Tahsin
- Masterchef ana kadroya giren 14. isim : Dilara
- Masterchef ana kadroya giren 15. isim : Mert
Bugün yedeklere girme yarışması oynanacak. Kazanan isimler yedeklerden yarışmaya devam etmeye hak kazanacak. Ardından yedeklerden tekrardan ana kadroya katılma mücadelesi verilecek.
Masterchef 3. hafta 2021 yılının yarışmacıları yarışıyor. Bugün 2021 yarışmacılarından yedek kadroya girecek isimler belli olacak. Şuanda ilk tur yapıldı. İkinci turun sonunda yedek isimler açıklanacak.
İlk turda yedeklere giren isimler:
- Araz
- Azize
Masterchef yedeklere kimler girdi : Araz ve Azize
Birazdan 2. turda yedeklere girecek diğer isimler belli olacak. İlk turdan Araz ve Azize yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı.
İkinci turda elenen isimler:
- Pelin
- Rabia
- Milhan
- Hamza
- Ateş
- İbrahim
- Fatma
- Tunahan
Bugün yedeklere katılan isimler:
- - Azize
- - Araz
- - Emre
- - Görkem
Son isimler birazdan belli olacak.
Bugün yedek kadroya katılan isimler Azize, Araz, Emre ve Görkem oldu.