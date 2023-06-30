Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Şuana kadar toplam 15 kişi ana kadroya katılmaya hak kazandı. Bunun yanı sıra yedeklerden de ilerleyen günlerde ana kadroya katılım olacak. Bugün yedeklere alınacak isimler belli olacak. Peki, Masterchef 30 Haziran yedeklere giren yarışmacılar kimler? Masterchef 2023 bugün kimler yedek kadroya katılmaya hak kazandı? İşte bilgiler...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef'te ana kadroya giren isimler yavaş yavaş belli oluyor. Ana kadroya giren 15. isim Mert olmuştu. Bugün ise 2021 yılının yedeklere girecek isimleri belli olacak. Peki, Masterchef yedeklere giren yarışmacı kim oldu? 30 Haziran 2023 Masterchef All Star yedeklere giren isim kim? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR KİMLER?

Ana kadroya giren ilk 15 isim şöyle:

Masterchef ana kadroya giren 1. isim : Güzide

Masterchef ana kadroya giren 2. isim :Suda

Masterchef ana kadroya giren 3. isim : Eda

Masterchef ana kadroya giren 4. isim : Batuhan

Masterchef ana kadroya giren 5. isim : Rıfat

Masterchef ana kadroya giren 6. isim : Sefa

Masterchef ana kadroya giren 7. isim :Tanya

Masterchef ana kadroya giren 8. isim : Esra

Masterchef ana kadroya giren 9. isim : Eray

Masterchef ana kadroya giren 10. isim : Berker

Masterchef ana kadroya giren 11. isim : Sergen

Masterchef ana kadroya giren 12. isim : Burcu

Masterchef ana kadroya giren 13. isim : Tahsin

Masterchef ana kadroya giren 14. isim : Dilara

Masterchef ana kadroya giren 15. isim : Mert

MASTERCHEF 2023 ALL STAR BUGÜN NE YARIŞI VAR?

Bugün yedeklere girme yarışması oynanacak. Kazanan isimler yedeklerden yarışmaya devam etmeye hak kazanacak. Ardından yedeklerden tekrardan ana kadroya katılma mücadelesi verilecek.

MASTERCHEF 2023 YEDEKLERE GİREN YARIŞMACILAR KİM OLDU?

Masterchef 3. hafta 2021 yılının yarışmacıları yarışıyor. Bugün 2021 yarışmacılarından yedek kadroya girecek isimler belli olacak. Şuanda ilk tur yapıldı. İkinci turun sonunda yedek isimler açıklanacak.

İlk turda yedeklere giren isimler:

- Araz

- Azize

Masterchef yedeklere kimler girdi : Araz ve Azize

Birazdan 2. turda yedeklere girecek diğer isimler belli olacak. İlk turdan Araz ve Azize yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı.

İkinci turda elenen isimler:

Pelin

Rabia

Milhan

Hamza

Ateş

İbrahim

Fatma

Tunahan

Bugün yedeklere katılan isimler:

- Azize

- Araz

- Emre

- Görkem

Son isimler birazdan belli olacak.

Bugün yedek kadroya katılan isimler Azize, Araz, Emre ve Görkem oldu.