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Maserati'ye mi biniyor? İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun özel plakalı makam aracı

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun Maserati marka aracın direksiyonunda çekilen fotoğrafı büyük yankı uyandırmış, çok geçmeden aracın gerçek sahibinin İYİ Partili Mehmet Ali Karamemiş olduğu ortaya çıkmıştı. Peki Ağıralioğlu makam aracı olarak ne kullanıyor? Detaylar haberimizde...

İyi Parti'den istida ettikten sonra 28 Ekim 2024'te Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğraf karesi büyük yankı uyandırmıştı. Söz konusu fotoğraf karesinde Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka aracı kullanırken görülüyordu.

MASERATİ DEĞİL AUDİ

Kısa sürede elden ele dolaşan fotoğraf karesi için "Millet ve halk vurgulu söylemleri dilinden düşürmeyen Ağıralioğlu'nun lüks düşkünü olduğu ortaya çıktı" yorumları yapılırken çok geçmeden aracın sahibinin İYİ Partili Mehmet Ali Karamemiş olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken herkes Ağıralioğlu'nun makam aracını merak etmeye başladı. Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'nin haberine göre; Dün akşam Sancaktepe'de Anahtar Parti İlçe Koordinatörü Yasin Can tarafından düzenlenen programa katılan Ağıralioğlu'nun alana isminin ilk iki harfini taşıyan "YA" plakalı AUDİ marka araçla geldiği görüldü.

Maserati'ye mi biniyor? İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun özel plakalı makam aracı

"BU MEMLEKET BU HALE KÖTÜ YÖNETİLDİĞİ İÇİN GELDİ"

Programda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Ağıralioğlu, hükümete ekonomi üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Milletin kendi kaderine terk edildiğini ifade eden Ağıralioğlu, "Sınırları kendine çevrilmiş, kaç tane sığınmacının yük olduğu bilinemez hale gelmiş, şehirlerinde güvenlik endişeleri çekilen, çiftçilik ve hayvancılık yapan bir milletin siloları boş kalmış, hayvanlar dışarıdan ithal edilir hale gelmiş, çocukları madde bağımlılığına kurban edilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti duruyor karşımızda... Yüzde 60-70 enflasyonun hissedilir düzeyde bir memlekette faizin girdabında iş adamları ayakta kalmaya çalışıyor. Çalışanlarımız 'hakkımızı alamıyoruz' diye bağırırken, çalıştıranlarımız 'bu paraları vererek biz ayakta kalamayız' diyerek feryat ediyor. İmkanları olan, bu imkanlarına rağmen kötü yönetildi diye bu sene faize 45 milyar dolar para ödeyecek bir ülke haline geldik. Bu memleket bu hale sadece kötü yönetildiği için, plansız yönetildiği, imkanları doğru yönetilemediği için geldi" şeklinde konuştu.

Maserati'ye mi biniyor? İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun özel plakalı makam aracı

"HERKES NE KONUŞTUĞUNA DİKKAT EDECEK"

Konuşmasının sonunda isim vermeden "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşıyız ancak yarın şartlar değiştiğinde, masanın öbür tarafına geçtiğimizde o konfordan, o saraylardan, o şatafattan vazgeçebilecek miyiz? Emin değilim" çıkışıyla gündeme gelen Anahtar Parti'nin MYK Üyesi Murat Uçar'ın sözlerine de değinen Ağıralioğlu, "Yolumuz zorlu bir yol. Herkes ne konuştuğuna dikkat edecek" ifadelerine yer verdi.

Maserati'ye mi biniyor? İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun özel plakalı makam aracı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNurzanZeki Öğren:

Bu ülkeye en büyük zararı milliyetçi,vatan millet Sakarya diyenler veriyor. Verdikleri zarar ve talanı korkuttukları koministler bile vermiyor.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıAdam Bey:

Makam aracı Opel Corsa, Fiat Avea gibi olur. Gerisi gerçekten israf demek. Oylar CHP’ye!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
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